Жители Эстонии бегут от серости и холода в Турцию, Египет и Грецию

По словам директора по продажам Go Travel Ристы Койт, за резко возросшим интересом к путешествиям стоят увеличившиеся финансовые возможности и ритм отпусков. «Доходы людей растут, и они все больше позволяют себе путешествовать, – отметила Койт. – Также рабочее время людей уже не столь неизменное – с восьми до пяти; часто используется возможность дистанционной работы. Это значительно расширяет планы людей на отпуск и возможности отдыхать в удобное для себя время». И в прошлые годы продажи рейсов стабильно росли, но самый большой – 25-процентный скачек – был отмечен в продаже отпускных пакетов.

Жители Эстонии по-прежнему предпочитают отдыхать в Турции, в Египте, на греческих островах, а также в Тунисе. Зимой они выбирают Египет, где гарантировано солнце, а также подходящие для семейного отдыха Канарские острова и предполагающий более длительный перелет Таиланд.

Самыми популярными месяцами для путешествий, по данным статистики Go Travel, были весной - апрель и май, а осенью - сентябрь и октябрь. «Число осенних рейсов почти наполовину превысило число весенних, что показывает, что люди хотят либо продлить лето, либо зарядить батарейки перед предстоящим дождливым и темным зимним периодом», - комментирует директор по продажам.

Причиной популярности отпускных пакетов, по словам представителя Go Travel, является удобство. «Мы имеем дело с прямыми перелетами, а из аэропорта людям обеспечен трансфер до отеля. Отдыхающие могут неделю беззаботно расслабляться, в то время как горничная уберет комнату, а ресторанные повара приготовят пищу. Кроме того, детям хватает развлечения как в бассейнах, так и в морской воде, – отметила Койт. – Можно сказать, что нашим людям нравятся удобство и безопасная организованность».