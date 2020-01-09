ФОТО: Digitark/Telia

Посетивший Эстонию в конце ноября Хассан Аджан, стратегический руководитель облачных услуг Oracle, дал интервью Digitark, в котором сказал, что в ближайшие годы искусственный интеллект изменит наш образ жизни. Читайте подробнее на технопортале digitark

Что же сегодня понимают под аббревиатурой AI (artificial intelligence), то есть, искусственным интеллектом?

В действительности у искусственного интеллекта масса разных определений, самое простое из которых звучит так: идея искусственного интеллекта – заставить машины и компьютеры действовать или выполнять различные задания так, как это делают люди. То есть, его цель – имитировать человеческий интеллект. Поэтому мы создаем для компьютеров те же навыки, которыми пользуются люди, вкл. умение слушать, видеть и думать. В свою очередь, это позволяет машинам в определенных ситуациях принимать решения, используя для этого камеры, микрофоны, изображения и пр.

Telia использует в Эстонии т.н. решение чат-бота, которое помогает нашей поддержке клиентов общаться с клиентами. Входят ли подобные «говорящие» роботы в сферу искусственного интеллекта?

Да, чат-бот – это хороший пример. Обсуждая искусственный интеллект, мы можем говорить о разных категориях, одна из которых – машинное обучение. Можно сказать, что чат-боты связаны с этой сферой. Одна из частей машинного обучения связана с таким термином, как NLP (natural language processing), то есть, обработкой естественного языка, которая помогает компьютеру понимать семантику. Чат-боты входят в эту категорию, потому что, например, когда человек пишет что-нибудь чат-боту, тот должен понять, что человек имеет в виду и как верно ответить на это обращение. Здесь в игру и вступает искусственный интеллект.