Продаете квартиру? Не все золото, что блестит

Решившись на продажу квартиры или дома, выбирайте маклера, которому можете доверять на все сто процентов, с которым у вас складываются хорошие отношения. Также необходимо, чтобы у выбранного вами маклера было достаточно опыта. И это еще не всё: несмотря на свой длительный трудовой стаж, он должен быть полон энтузиазма и азарта.

Но при всем этом не стоит полностью полагаться на советы и предложения даже заслуживающего доверия специалиста. Если маклер советует выставить вашу недвижимость на продажу по очень высокой цене и утверждает, что она того стоит, будьте осторожны: в таком случае нужно договориться и о приемлемой для вас минимальной цене, пишет idealhome.co.uk.