Продаете квартиру? Не все золото, что блестит

Решившись на продажу квартиры или дома, выбирайте маклера, которому можете доверять на все сто процентов, с которым у вас складываются хорошие отношения. Также необходимо, чтобы у выбранного вами маклера было достаточно опыта. И это еще не всё: несмотря на свой длительный трудовой стаж, он должен быть полон энтузиазма и азарта.
Но при всем этом не стоит полностью полагаться на советы и предложения даже заслуживающего доверия специалиста. Если маклер советует выставить вашу недвижимость на продажу по очень высокой цене и утверждает, что она того стоит, будьте осторожны: в таком случае нужно договориться и о приемлемой для вас минимальной цене, пишет idealhome.co.uk.
Слишком высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей, и ваша недвижимость будет долго ждать нового собственника. Как правило, застоявшиеся на рынке объекты заставляют всех заинтересованных клиентов проявлять повышенную осторожность, поскольку на ум приходят самые разные причины невостребованности дома или квартиры.