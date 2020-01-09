ФОТО: Digitark/Telia

Проведенные ДТН (Департамент технического надзора) измерения показали, что за последние полтора года в сети 4G Telia заметно выросли и входящие, и исходящие скорости. На сколько выросли скорости читайте на технопортале digitark

В фиксированных точках измерения средний показатель входящей скорости сети 4G Telia составил 125,4 мегабита в секунду. По сравнению с прошлым годом (75,3 Мбит/с) это на целых 66 % выше. Средняя исходящая скорость в сети 4G Telia в фиксированных точках измерения достигла 38,6 мегабита в секунду, превзойдя предыдущий результат на 35 % (2018: 28,6 Мбит/с)

В Таллинне, где в прошлом году средняя входящая скорость сети 4G Telia составляла 49,2 мегабита в секунду, результат улучшился более чем в два раза, достигнув 108 мегабитов в секунду.

Измерения ДТН также показали, что сеть 4G Telia предлагает наиболее высокие исходящие скорости, именно в сети Telia достигнуты максимальные входящие и исходящие скорости. Например, в фиксированных точках измерения исключительно в сети Telia отмечена входящая скорость выше 500 Мбит/с (546,3 Мбит/с).