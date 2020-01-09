СМИ узнали версию западной разведки о гибели украинского Boeing в Иране

По мнению собеседников агентства, нет никаких доказательств того, что самолет был сбит ракетой. Западные спецслужбы считают наиболее вероятной версию технической неисправности. По словам канадского источника, есть доказательства перегрева одного из двигателей авиалайнера.

Версия о попадании ракеты

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после взлета. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, три немца и граждане еще трех государств.

Boeing 737-800 считается чуть ли не самым надежным в мире пассажирским самолетом. Разбившемуся украинскому лайнеру было всего три года, в последний раз он проходил плановое техобслуживание 6 января. Сразу после авиакатастрофы в интернете стала курсировать версия о том, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО Ирана на фоне нынешнего конфликта между Ираном и США. Украина предостерегла от поспешных выводов и призвала дождаться результатов расследования.