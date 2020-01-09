Фото: на продажу выставлена гламурная квартира в историческом доме в центре Таллинна

Этот дом на Пярнуском шоссе когда-то был частью фанерно-мебельного комбината, а еще раньше - мебельной фабрики Лютера. Так называемый Erwini Maja полностью реновирован и превращен в жилой, с эксклюзивными квартирами, одна из которых выставлена на продажу, пишет Kodustiil.