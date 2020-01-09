Чт, 9.01.2020
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  • Фото: на продажу выставлена гламурная квартира в историческом доме в центре Таллинна

Фото: на продажу выставлена гламурная квартира в историческом доме в центре Таллинна

Eksklusiivne kinnisvarapakkumine Tallinna kesklinnas.

ФОТО: City24

Этот дом на Пярнуском шоссе когда-то был частью фанерно-мебельного комбината, а еще раньше - мебельной фабрики Лютера. Так называемый Erwini Maja полностью реновирован и превращен в жилой, с эксклюзивными квартирами, одна из которых выставлена на продажу, пишет Kodustiil.

Предложение о продаже квартиры площадью 129,8 квадратных метров с высокими потолками и известняковыми стенами, вероятно, является одним из самых уникальных на столичном рынке недвижимости. В отделке внутренних помещений квартиры использованы натуральные и редкие материалы.

Квартира в центре Таллинна.

ФОТО: City24

Здание мебельной фабрики на Пярну-маантеэ, 69, где расположена квартира, было построено в 1891 году по проекту архитектора Эрвина Бернхарда. Вековая история дома и особая индустриальная среда подчеркиваются реновированными лестничными клетками здания, подлинными межкомнатными дверями, известняковыми лестницами и высокими потолками. Это гламурное гнездышко обойдется новому владельцу в 369 000 евро.

Квартира в центре Таллинна.

ФОТО: City24

Ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости City24

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