TransferWise упростил услугу денежных переводов за границу

Клиенты, которые используют счет TransferWise в британских фунтах или евро, могут теперь осуществлять прямые переводы денег, не имея местного банковского счета в Великобритании или еврозоне.

Тем самым у людей, живущих или работающих за границей, появился еще один вариант, как осуществлять ежемесячные платежи между разными странами и валютами.

Традиционно прямые платежные поручения были услугой местных коммерческих банков, которые брали плату за оказание услуги даже в случае, если платеж был отклонен, или того хуже, поставщик услуги разрешал перевод даже тогда, когда на счету не хватало средств, а после требовал высокую процентную ставку, говорит производственный директор TransferWise Ларс Трунин.