Разбившийся в Иране самолет загорелся в воздухе и взорвался при падении

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев. Траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета. При этом экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета, передает NEWSru.

«Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», - заявляет Организация гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что «после столкновения с землей произошел взрыв». Перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров.

Оба черных ящика самолета получили повреждения, но данные на них сохранились, сообщил Абедзаде. Предварительный отчет был представлен Украине, которой принадлежит самолет, США как стране - производителю Boeing, а также Канаде и Швеции, граждане которых находились на борту.

Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Телеканал Al-Hadath предполагал, что самолет мог быть случайно сбит иранскими ПВО. В ту же ночь Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет. В свою очередь, РИА «Новости» приводит комментарий израильского эксперта Зеэва Сарига (бывшего начальника аэропорта Бен-Гурион), который считает, что причиной катастрофы могла стать бомба на борту.

После крушения самолета иранские власти утверждали, что авиакатастрофу вызвала «техническая причина». По их данным, в двигателе самолета произошел пожар, а пилот совершил неудачную попытку взять лайнер под контроль. Западная разведка также считает, что упавший в Тегеране самолет разбился из-за технической неисправности.