Правительство утвердило генпрокурором страны Андреса Пармаса

Правительство на состоявшемся в четверг заседании утвердило генпрокурором страны Андреса Пармаса.
Пармас вступит в должность 3 февраля, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
Генпрокурора страны назначает правительство по предложению министра юстиции, выслушав мнение правовой комиссии Рийгикогу. Срок действия полномочий генпрокурора составляет пять лет.
Андрес Пармас с 2014 года работал судьей уголовной палаты Таллиннского окружного суда, а с 2017 года - судьей специальных коллегий суда Косово. В 2013-2014 году он участвовал в миссии EULEX в Косово советником Апелляционного суда. С 2003 по 2013 год был советником криминальной коллегии Госсуда, а с 2003 года является преподавателем уголовного права юридического факультета Тартуского университета.
Пармас окончил юридический факультет Тартуского университета в 2005 году и продолжает учебу в докторантуре.