Правительство утвердило генпрокурором страны Андреса Пармаса

Андрес Пармас с 2014 года работал судьей уголовной палаты Таллиннского окружного суда, а с 2017 года - судьей специальных коллегий суда Косово. В 2013-2014 году он участвовал в миссии EULEX в Косово советником Апелляционного суда. С 2003 по 2013 год был советником криминальной коллегии Госсуда, а с 2003 года является преподавателем уголовного права юридического факультета Тартуского университета.