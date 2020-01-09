Чт, 9.01.2020
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Правительство утвердило генпрокурором страны Андреса Пармаса

Андрес Пармас.

ФОТО: Liis Treimann

Правительство на состоявшемся в четверг заседании утвердило генпрокурором страны Андреса Пармаса.

Пармас вступит в должность 3 февраля, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Генпрокурора страны назначает правительство по предложению министра юстиции, выслушав мнение правовой комиссии Рийгикогу. Срок действия полномочий генпрокурора составляет пять лет.

Андрес Пармас с 2014 года работал  судьей уголовной палаты Таллиннского окружного суда, а с 2017 года - судьей специальных коллегий суда Косово. В 2013-2014 году он участвовал в миссии EULEX в Косово  советником Апелляционного суда. С 2003 по 2013 год   был советником  криминальной коллегии Госсуда, а с 2003 года является преподавателем уголовного права юридического факультета Тартуского университета.

Пармас окончил юридический факультет Тартуского университета в 2005 году и продолжает учебу в докторантуре.

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