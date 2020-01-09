Видео: Toyota построит у подножия горы Фудзи умный город

Предполагается, что город под названием Woven City («Сотканный город») будет построен на острове Хонсю, у подножия горы Фудзи, а его площадь составит свыше 70 гектаров. Начать строительство планируется в 2021 году, а реализацией проекта Toyota будет заниматься совместно с рядом партнеров.

Население города составит две тысячи человек - это будут сотрудники Toyota и их семьи, но впоследствии количество жителей может быть увеличено. Источниками энергии для Woven City станут водородные топливные ячейки, которые дополнят солнечными панелями на крышах построек. Также известно, что в городе создадут улицы трех типов: с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходные улицы. Все они будут объединены в единую сеть, пишет TJ.

Новый город будет максимально экологичным. Так, здания в Woven City планируется построить в основном из дерева, используя традиционные японские деревянные столярные изделия в сочетании с роботизированными методами производства. По всему городу будут размещены зеленые насаждения, в том числе с использованием гидропоники. Также в Woven City построят центральный парк.