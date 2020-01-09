Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована

Строительная экспертиза кохтла-ярвеской Ярвеской школы (бывшей Ярвеской гимназии) отметила, что плохо построенное здание амортизировано, местами опасно и требует полной реновации. Город обещает по мере сил заняться ею, пишет "Северное побережье".
Состояние здания оценивали четыре эксперта по разным областям деятельности из P.P. Projekt, которые для начала установили, что сданное в эксплуатацию в 1971 году строение создано на низком архитектурном и техническом уровне и, если сравнить с сегодняшним днем, использованные в нем решения неразумны и необоснованны.
Фундаменты и настилы строения, по словам экспертов, стабильны, но амортизированы и требуют реконструкции и укрепления. Фундамент и цокольная часть нуждаются в основательной гидроизоляции и утеплении, поскольку проникающая через фундамент и цоколь вода постоянно вредит зданию.
Плохие лестницы
По оценке экспертов, амортизированы также все наружные лестницы здания; эвакуационные лестницы местами ненадежны, поэтому при их использовании в кризисной ситуации может возникнуть дополнительная опасность.
По всему наружному периметру здания нет соответствующей требованиям системы для отвода ливневых вод от здания. Имеющийся асфальт амортизирован, поверхность почвы большей частью осела и имеет уклон в сторону здания. Ливневая вода попадает в конструкцию, создает сырость и тем самым наносит ущерб как самой конструкции, так и внутреннему климату и внутренней отделке.
Стены здания не имеют дополнительного утепления, в наружных стенах видны трещины, а отваливающаяся кусками штукатурка может угрожать передвигающимся у здания людям.
Козырьки здания тоже амортизированы и становятся опасными.
Окна здания были заменены около 15 лет назад на PVC-окна с двойным стеклопакетом, но они не энергоэффективны. "Установка окон выполнена половинчато: снаружи установочные швы не имеют ветрозащитного уплотнения и покрытия. Все окна здания желательно заменить более энергоэффективными, и в случае утепления здания окна надо вывести в плоскость утеплительного материала", - находят эксперты.
Не обеспечен также соответствующий требованиям внутренний климат строения, поскольку вентиляционные системы амортизированы, не работают или работают неудовлетворительно; амортизирована также вся система отопления.
Не лучше дела и с системами водоснабжения и канализации, поэтому существует вероятность дальнейших аварий.
Опасная дворовая территория
Однако наиболее опасным специалисты считают состояние окружающих школу дорог и площадок. "Нужно оценить с георадаром, нет ли под окружающими здания площадками опасных шахтных штреков, которые могут неожиданно обрушиться. При проектировании надо учесть армирование поверхностей геосеткой, которая предотвратила бы крупные несчастья в случае провалов в окрестностях школы", - говорится в аудите.
Нина Алексеева.
Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik
НИНА АЛЕКСЕЕВА:
Сначала нам надо было упорядочить школьную сеть. Нельзя основательно инвестировать в школы, относительно которых ясно, что в будущем они закроются.
По оценке экспертов, в ходе выполнявшихся в течение последних 17 лет реноваций были модернизированы некоторые системы и части строения, однако отсутствует целостный подход. "В соответствии с вышеприведенными оценками конструкций и техносистем, здание во всех смыслах амортизировано и требует полной реновации, чтобы обеспечить выполнение современных требований к учреждениям образования", - отмечено в экспертной оценке.
Завуч Ярвеской школы Кохтла-Ярве Май Теэтлок сказала, что школа заказала строительный аудит здания, поскольку со старым домом постоянно возникают проблемы. "Когда здание тут холодное, а там разваливается, стены в трещинах, вентиляция почти не работает и постоянно идет какой-то мелкий ремонт, то... И когда мы осмотрелись вокруг, как ремонтируют ту или другую школу, то подумали, почему бы и нам не взяться за это?" - сказала она, добавив, что в результате мелкого ремонта можно, конечно, красиво покрасить стены, но это создаст только внешнее впечатление, которое проблем не решит.
Горуправление соберется и обсудит
Заммэра Кохтла-Ярве Нина Алексеева сказала, что быстрых решений проблем школьного здания не существует. "Сейчас этот документ на руках у наших специалистов по строительству, которые просмотрят все приведенные в нем замечания и предложения", - отметила она.
По словам заместителя мэра, горуправление планирует в ближайшее время провести собрание по вопросу здания Ярвеской школы, чтобы обсудить, какие меры может предпринять город для исправления ситуации.
Во сколько может обойтись приведение здания Ярвеской школы в соответствие с сегодняшними требованиями, Алексеева сказать затруднилась, отметив, что этот расчет городским специалистам еще предстоит сделать.
По словам Алексеевой, такие же проблемы имеются со зданиями Таммикуской основной школы и Кесклиннаской школы. Последняя будет в ближайшее время снесена и отстроена заново при поддержке европейских структурных фондов. "Конечно, можно и в случае других школ реновировать их в сотрудничестве с государством и фондами", - сказала Алексеева, признавшись, что сам город очень капитальных ремонтов в зданиях своих школ не производил.
"Сначала нам надо было упорядочить школьную сеть. Нельзя основательно инвестировать в школы, относительно которых ясно, что в будущем они закроются, как получилось со зданиями Оруской школы, русской гимназии или основной школы Ахтмеской гимназии", - добавила Алексеева.
Теперь, по ее словам, кохтла-ярвеская школьная сеть определилась на годы: "Следующим этапом и станет то, чтобы начать работы по реновации в жизнеспособных школах, которые будут действовать еще десятки лет".