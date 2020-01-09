Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована

Завуч Ярвеской школы Кохтла-Ярве Май Теэтлок сказала, что школа заказала строительный аудит здания, поскольку со старым домом постоянно возникают проблемы. "Когда здание тут холодное, а там разваливается, стены в трещинах, вентиляция почти не работает и постоянно идет какой-то мелкий ремонт, то... И когда мы осмотрелись вокруг, как ремонтируют ту или другую школу, то подумали, почему бы и нам не взяться за это?" - сказала она, добавив, что в результате мелкого ремонта можно, конечно, красиво покрасить стены, но это создаст только внешнее впечатление, которое проблем не решит.

Горуправление соберется и обсудит

Заммэра Кохтла-Ярве Нина Алексеева сказала, что быстрых решений проблем школьного здания не существует. "Сейчас этот документ на руках у наших специалистов по строительству, которые просмотрят все приведенные в нем замечания и предложения", - отметила она.

По словам заместителя мэра, горуправление планирует в ближайшее время провести собрание по вопросу здания Ярвеской школы, чтобы обсудить, какие меры может предпринять город для исправления ситуации.

Во сколько может обойтись приведение здания Ярвеской школы в соответствие с сегодняшними требованиями, Алексеева сказать затруднилась, отметив, что этот расчет городским специалистам еще предстоит сделать.

По словам Алексеевой, такие же проблемы имеются со зданиями Таммикуской основной школы и Кесклиннаской школы. Последняя будет в ближайшее время снесена и отстроена заново при поддержке европейских структурных фондов. "Конечно, можно и в случае других школ реновировать их в сотрудничестве с государством и фондами", - сказала Алексеева, признавшись, что сам город очень капитальных ремонтов в зданиях своих школ не производил.

"Сначала нам надо было упорядочить школьную сеть. Нельзя основательно инвестировать в школы, относительно которых ясно, что в будущем они закроются, как получилось со зданиями Оруской школы, русской гимназии или основной школы Ахтмеской гимназии", - добавила Алексеева.