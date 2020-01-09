Вот это да! Заказанная на Amazon вафельница оказалась с сюрпризом

Брайан Maккарти написал в Twitter, что его мать решила подарить внучке на Рождество новую вафельницу и заказала ее на Amazon. Заказ пришел вовремя, но когда подарок открыли, они испытали настоящий шок: внутри была обнаружена приготовленная кем-то и уже засохшая вафля! Естественно, праздничное настроение было испорчено.