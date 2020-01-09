Чт, 9.01.2020
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Вот это да! Заказанная на Amazon вафельница оказалась с сюрпризом

Vahvlimasin. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

В заказанной в крупнейшем в мире интернет-магазине Amazon вафельнице оказался сюрприз, сообщает Kodustiil.  

Брайан Maккарти написал в Twitter, что его мать решила подарить внучке на Рождество новую вафельницу и заказала ее на Amazon. Заказ пришел вовремя, но когда подарок открыли, они испытали настоящий шок: внутри была обнаружена приготовленная кем-то и уже засохшая вафля! Естественно, праздничное настроение было испорчено. 

Вафельницу, естественно, отправили обратно, а Брайан намерен купить для своей дочери новую, пишет nypost.com. Однако глава семьи, разочарованный в Amazon и заодно в других интернет-магазинах, купит подарок в обычном магазине.

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