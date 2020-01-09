Вот это да! Заказанная на Amazon вафельница оказалась с сюрпризом

В заказанной в крупнейшем в мире интернет-магазине Amazon вафельнице оказался сюрприз, сообщает Kodustiil.
Брайан Maккарти написал в Twitter, что его мать решила подарить внучке на Рождество новую вафельницу и заказала ее на Amazon. Заказ пришел вовремя, но когда подарок открыли, они испытали настоящий шок: внутри была обнаружена приготовленная кем-то и уже засохшая вафля! Естественно, праздничное настроение было испорчено.
Wow, my mom sent my daughter a new wafflemaker from @amazon and they sent us a used one with the FOOD STILL IN IT. Disgusting! I guess @khadeeja_safdar, @deniseduana & @shaneshifflett of @WSJ are right. @amazon has no quality control. https://t.co/AuYpz0XP0u pic.twitter.com/FYckJQDA08— Brian McCarthy (@McCarthyPhotoLA) December 26, 2019
Вафельницу, естественно, отправили обратно, а Брайан намерен купить для своей дочери новую, пишет nypost.com. Однако глава семьи, разочарованный в Amazon и заодно в других интернет-магазинах, купит подарок в обычном магазине.