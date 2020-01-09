Капитан "Манчестер Юнайтед" переходит в миланский "Интер"

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после окончания текущего сезона пополнит состав миланского "Интера", сообщает Р-Спорт.
контракт 34-летнего футболиста с "МЮ" истекает в конце сезона, поэтому он имеет право вести переговоры о трансфере в клубы не из Англии. Утверждается, что Янг может сменить клуб и в зимнее трансферное окно, однако руководство "Юнайтед" должно дать разрешение на переход в "Интер".
Янг, проведший более 250 матчей за "красных дьяволов", не попал в заявку команды на первую полуфинальную игру Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" 7 января (поражение "Юнайтед" – 1:3). Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер после игры заявил, что несвоевременно обсуждать будущее Янга в клубе.
Янг перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Астон Виллы" в 2011 году и в составе манкунианцев становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги, выигрывал Лигу Европы.