Капитан "Манчестер Юнайтед" переходит в миланский "Интер"

контракт 34-летнего футболиста с "МЮ" истекает в конце сезона, поэтому он имеет право вести переговоры о трансфере в клубы не из Англии. Утверждается, что Янг может сменить клуб и в зимнее трансферное окно, однако руководство "Юнайтед" должно дать разрешение на переход в "Интер".

Янг, проведший более 250 матчей за "красных дьяволов", не попал в заявку команды на первую полуфинальную игру Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" 7 января (поражение "Юнайтед" – 1:3). Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер после игры заявил, что несвоевременно обсуждать будущее Янга в клубе.