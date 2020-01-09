Сроки строительства четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва решили перенести

Строительство четырехполосных шоссе, связывающих Таллинн с Тарту и Пярну, будет полностью завершено в течение ближайших десяти лет, но шоссе до Нарвы будет закончено в более поздние сроки.
Соответствующие положения включены в утвержденную правительством в четверг программу дорожного строительства на 2020-2030 годы. Первоначальная версия программы предусматривала, что четырехполосные шоссе будут построены к 2030 году не только до Тарту и Пярну, но и до Нарвы, напоминает Rus.ERR.
Министр экономики и коммуникаций Таави Аас отметил, что сроки строительства могут быть ускорены за счет механизма государственно-частного партнерства (PPP): «В конце декабря мы приняли решение продолжить работать с PPP, в связи с чем принятая сегодня [9 января] программа дорожного строительства в будущем будет обновляться, что должно ускорить строительство шоссе между крупными городами».
Из-за нехватки средств в программе были также перенесены сроки строительства двухуровневой развязки у перекрестка с круговым движением на улице Рийа в Тарту: по словам Ааса, Министерство экономики попросить выделить на этот проект дополнительное финансирование.