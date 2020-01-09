Яна Тоом: бумеранг Трампа

Трамп войну практически развязал.

Справедливости ради замечу, что дело тут не только в выборах – ситуация с правами человека, соблюдением норм международного права и прочими ценностями в глазах защитников этих ценностей зачастую хуже всего там, где много нефти. А в Иране нефти – хоть залейся. Так что, по большому счету, шансов у Ирана было немного, и эти немногие шансы давал Ирану не кто-нибудь, а Европейский Союз.

«Иранская ядерная сделка», официально именуемая Совместным всеобъемлющим планом действий (согласно которому летом 2015 года с Ирана были сняты санкции в обмен на отказ от продолжения ядерной программы), вошла в историю как главная внешнеполитическая победа ЕС. Однако неважно, каким ты в историю войдешь, главное – каким ты в ней останешься. Иранская сделка останется в истории как несомненное внешнеполитическое поражение Европы: в 2018-м Трамп объявил о выходе США из соглашения и тем самым положил начало возможной ядерной гонке в и без того взрывоопасном регионе.

И никто ни в чем не смог его убедить.

Мало того: США пообещали санкции в отношении компаний, в том числе европейских, которые уже заключили (после соглашения) крупные сделки с Ираном. Это, конечно, надо уметь: заключить соглашение, выйти из него в одностороннем порядке – и обещать штрафовать всех, кто остался ему верен.

Прошло полтора года, и по приказу Трампа на территории Ирака был убит иранский генерал. Американцы не согласовали убийство Сулеймани вообще ни с кем: ни с европейскими союзниками по НАТО (таков уж наш союз), ни с Ираком, на территории которого произошло убийство. Действия США не санкционировали ни ООН, ни кто-либо еще. Решение де-факто приняли трое: сам Трамп, его госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер. При этом, как пишет Washington Post, Помпео просто помешан на Иране: он всю жизнь читает сообщения об этой стране прежде прочих. Когда Трамп поручил Помпео руководство ЦРУ, тот сразу создал Центр иранских миссий, чтобы сосредоточиться именно и только на Иране. А еще Помпео и Эспер учились в одном классе в Военной академии США и «знают друг друга всю взрослую жизнь».

В цивилизованном мире такой способ принятия решения называется backdoor deal и не имеет оправданий.