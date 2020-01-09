Российский хоккеист вошел в символическую сборную десятилетия

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает Р-Спорт.
Малкин с 2010 по 2019 год в составе сборной России дважды стал чемпионом мира (в 2012 и 2014 году), также на мировых первенствах завоевал серебро (2010, 2015) и бронзу (2019). Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2012 с 19 набранными очками (11 голов и 8 результативных передач).
Также в символическую сборную десятилетия попали финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, форварды Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция).
Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года. В составе "Пингвинз" российский форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, в 2009 и 2012 годах получал награду "Арт Росс Трофи", вручаемую лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.