Российский хоккеист вошел в символическую сборную десятилетия

Малкин с 2010 по 2019 год в составе сборной России дважды стал чемпионом мира (в 2012 и 2014 году), также на мировых первенствах завоевал серебро (2010, 2015) и бронзу (2019). Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2012 с 19 набранными очками (11 голов и 8 результативных передач).