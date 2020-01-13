Открытие MustonenFest обещает быть грандиозным

Ведущие коллективы Эстонии – RAM и ERSO – объединят усилия для исполнения «Реквиема» Луиджи Керубини. Это одна из самых мощных и редко исполняемых работ в своем жанре. «Реквием» прозвучит 31 января на концерте в честь открытия MustonenFest в концертном зале "Эстония".

Сочинение с мощной мужской хоровой партией станет настоящим подарком для музыкальных гурманов. Художественный руководитель MustonenFest Андрес Мустонен отметил, что считает исполнение «Реквиема» Керубини на открытии фестиваля единственно верным решением: «Запись 2004 года, когда я стоял за дирижерским пультом, была оценена критиками как лучшая из работ».

Помимо «Реквиема» публику ждет еще одно произведение крупной формы – „Resurrection“ («Воскресение») Кшиштофа Пендерецкого. В Эстонии оно прозвучит впервые! Сочинение, посвященное жертвам терактов 2001 года в Нью-Йорке, представит в качестве солиста британский пианист Барри Дуглас – настоящая звезда фортепианного искусства, победитель конкурса имени П.И.Чайковского 1986 года.

Луиджи Керубини – основатель французской комической и романтической оперы. Вторую половину своей жизни он посвятил духовной музыке. Его творчество высоко ценится наряду с Бетховеном, Шуманом и Брамсом. Керубини написал «Реквием» в 1816 году к 24-й годовщине казни французского короля Луи XVI.

Фортепианный концерт Пендерецкого Resurrection, затрагивающий самые глубинные струны души, дает представление о том, какую музыку Рахманинов мог бы написать сто лет спустя.