Российскую науку потряс грандиозный скандал

В июле прошлого года Комиссия РАН обратилась в 541 редакцию журналов с предложениями об отзыве 2528 статей. Основанием для этого послужили признаки наличия в статьях недобросовестных заимствований, которые можно расценивать как плагиат, «неясного авторства», т.е. частичного пересечения авторов в двух статьях с совпадающим текстом, и самодублирующие публикации.

Как сообщается на сайте Комиссии, подавляющее большинство редакций конструктивно отреагировало на предложения Комиссии и запустили процедуру выяснения обстоятельств публикации сомнительных статей. К 6 января этого года уже приняты решения об отзыве как минимум 869 статей из 263 журналов. Это почти на два порядка больше, чем общее число отозванных статей из российских журналов за все предшествующие годы.

Лишь пять журналов полностью отказались от сотрудничества с комиссией и принципиально не стали инициировать процедуру отзыва. Если редакции продолжат игнорировать рекомендации Комиссии по изменению своей политики, то в РАН поставят вопрос об исключении журналов из Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) – библиографической базы данных научных публикаций российских ученых (eLIBRARY.RU). Публикация в журнале с высоким рейтингом цитирования необходима для получения ученой степени, поэтому журналы, которые не входят в РИНЦ, непривлекательны для авторов научных статей.

Чтобы выявить нарушения в статьях, использовалось специальное ПО, чтобы проверить сотни научных журналов, специализирующихся на естественных науках, агрономии, психологии, медицине, экономике и праву, говорит сооснователь «Диссернет» и ученый секретарь Комиссии Андрей Заякин журналу Science. Затем каждая статья была проверена на плагиат вручную представителями Комиссии.

Заякин надеется, что угроза быть исключенными из РИНЦ, послужит мотивацией для редакций журналов сотрудничать с Комиссией по противодействию фальсификации научных журналов.

Ранее, в сентябре прошлого года, эта же Комиссия опубликовала доклад, в котором числятся имена 56 кандидатов из различных областей науки, которых обвинили в фальсификации данных, плагиате, распространении лженаучных идей и других нарушениях. В их числе бывший ректор Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ) и кандидат в президенты на выборах 2018 года Сергей Бабурин, ректор Уральского государственного университета Уральского государственного экономического университета (УРГЭУ-СИНХ) и советник президента Яков Силин и другие.

Также Комиссия опубликовала список филиалов РАН с массовыми защитами недоброкачественных научных работ. Рейтинг возглавил Кабардино-Балкарский научный центр РАН, в котором зафиксирована защита 40 научных трудов с нарушениями.