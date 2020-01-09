Предупреждение уберегло эстонцев от иранской мести

Основной же вопрос заключается в том, хочет ли правительство Ирака продолжения миссии НАТО? Ответ на этот вопрос заключается в сложной иракской политике, на выходных в парламенте страны под руководством проиранских сил проголосовали за высылку американской армии из страны. Правда, голосование не было обязательным к исполнению.

После ответного удара и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что целью Ирана является уход американцев из Ирака, но добавил, что военные методы для достижения этих целей не подходят. В то же время снижение напряжения и опасность возвращения террористической группировки ИГИЛ может изменить и позицию Ирака.

Несмотря на случайно отправленное в начале неделе письмо, в котором сообщали о якобы уходе американских войск из Ирака, у Соединенных штатов таких планов нет. Обращаясь вчера к народу, и Трамп призвал членов НАТО активнее действовать на Ближнем Востоке и сообщил, что цивилизованный мир должен дать режиму Ирана четкий и единый сигнал: «Ваш террор, убийства и сеющие хаос кампании больше неприемлемы. Это нельзя больше позволять».

Лидеры стран НАТО и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг осудили атаки Ирана, но не стали предпринимать дальнейших шагов, ожидая выступления Трампа. Хотя речь Трампа принесла смягчение напряжения, вчера вечером еще не было ясно, что предпримут страны, которые еще до последнего ракетного удара уже вывели своих военных из Ирака. Это сделали, например, Канада, Германия, Хорватия и Словакия. Министерства иностранных дел и обороны Германии сообщили в письме, что 30 из 120 служащих в Ираке немецких солдат отправляются в Иорданию и Кувейт, остальные продолжат службу на севере Ирака на курдских территориях, где ситуация намного спокойнее. В то же время было четко сказано, что когда обучающую миссию можно будет продолжить, можно будет вернуть в Ирак и оставшихся военных.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что южные соседи сейчас скорее поддерживают сохранение военных в Ираке, но отметил, что тему нужно обсудить в правительстве и Сейме, об этом сообщил BNS.

По странному стечению обстоятельств ракетный удар Ирана мог означать скорее шаг в сторону смягчения ситуации. Поскольку Иран предупредил об атаке Ирак, который предположительно сообщил об этом США, это помогло смягчить напряженность, создав ситуацию, при которой после удара оба противника смогли поставить точку, а США не получили большого ущерба. Предупреждение считает знаком уменьшения напряженности и Ээсмаа, который сказал в передаче «Otse Postimehest», что это свидетельствует об улучшении ситуации.

Месть Ирана была символической

Стопкадр, сделанный с видео иранского новостного агенства, якобы показывающий запуск ракет в сторону американских баз. ФОТО: AFP/SCANPIX

Вчера рано утром Иран провел ракетный удар по двум американским военным базам, где США принимают и своих союзников, чтобы ответить за организованное на прошлой неделе США убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Во многом скорее символический обстрел начался почти сразу после похорон Сулеймани в Кремане, в 1.30 по местному времени. В качестве времени атаки выбрали то же самое время, когда в прошлую пятницу был убит Сулеймани.

По сообщению иракской армии, в сторону баз Эрбили и Аль-Асад было выпущено 22 ракеты, 17 из которых попали в базу Аль-Асад, на которой находятся и эстонские военнослужащие.

По информации Министерства обороны, во время обстрела эстонцев на базе не было и с ними все в порядке.

И хотя государственное телевидение Ирана заявило, что в результате атаки были убиты 80 американцев и уничтожено определенное количество самолетов и вертолетов, США и Ирак сообщили, что в нападении никто не пострадал. США заверили, что сработала предупредительная система, и военные успели до подлета ракет укрыться. По информации Ирака, до обстрела из Ирана поступило устное предупреждение, которое предположительно было передано и американцам.

Ответственность за нападение взял на себя Корпус Стражей Исламской революции, в число руководителей которого входил и убитый на прошлой недели Сулеймани. Позже местные СМИ сообщили, что в атаке были использованы баллистические ракеты Fateh-110 с дальностью полета в 330 километров. Иранские лидеры позже сказали, что речь идет о последнем ответе за убийство Сулеймани.

Если днем ранее сообщали, что Иран подготовил 13 сценариев организации ответа США, то вчера иранское телевидение со ссылкой на советников аятолла Али Хаменеи сообщило, что из имеющихся вариантов выбрали самый осторожный.