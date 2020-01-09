Предупреждение уберегло эстонцев от иранской мести

Все семь служащих в Ираке эстонских военных в ночь на среду остались живы после ответного ракетного удара Ирана. И хотя в ходе атаки не погиб ни один человек, возникшая между США и Ираном напряженность слегка ослабела лишь после вечернего обращения президента Америки Дональда Трампа, пишет Postimees.
В ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате пятничной американской атаки дронов, которое также организовали в Ираке, исламская республика выбрала в качестве цели две местные американские военные базы. 17 из 22 ракет ударили по расположенной в 180 километрах от иракской столицы Багдад военной базе Аль-Асади, а пять ракет отправили в сторону расположенной на севере Ирака базы Эрбиле.
Шести эстонских военнослужащих, находящихся на базе НАТО Аль-Асад, в момент нападения на базе не было и, как заверили в Министерстве обороны, с эстонцами все в порядке. Служащий в той же миссии в Багдаде седьмой эстонский военный уже раньше уехал в соседнюю страну Кувейт. По словам командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, туда же будут переведены и служившие на Аль-Асад эстонские солдаты.
Эстонцы в Ираке
- Вклад Эстонии в международную военную операцию под руководством США Inherent Resolve в Ираке заключается в команде, состоящей из шести военных, и одного старшего офицера. Эстонцы обучают иракские силы безопасности.
- Эстонские штабные офицеры с февраля 2005 года по ноябрь 2011 года участвовали в работе обучающей миссии НАТО.
- Пехотная рота эстонской армии (ESTPLA) участвовала в Ираке в международной коалиции (MNF-I) с 20 июня 2003 года по 31 декабря 2008 года.
Источники: Министерство иностранных дел, Силы обороны Эстонии
Вчера утром президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и председатель парламентской комиссии Энн Ээсмаа встретились в Кадриорге, чтобы обсудить позицию Эстонии и дальнейшие шаги. Поскольку к тому моменту президент США Дональд Трамп уже успел написать в социальной сети Twitter: «Все в хорошо!», и Луйк выразил надежду на то, что напряжение снято.
В заявлении, сделанном после встречи, президент сказала, что разразившийся в последние дни конфликт напрямую касается и Эстонии и в уменьшение напряженности планируется внести свой вклад: «Это и наша ответственность – мы являемся членами Совета безопасности ООН и Европейского союза, наши военнослужащие находятся в Ираке. Мы вместе с другими странами по всем каналам должны работать над тем, чтобы сгладить конфликт и избежать возникновения полномасштабного военного противостояния».
Раздражение подуспокоило заявление Трампа, которое он сделал вчера в 18 часов по эстонскому времени в Белом доме, подтвердив признаки снижения напряжения, появившиеся в течение дня: «Иран отступает, это хороший знак для всех участников конфликта и всего мира».
В своем обращении, прежде неоднократно яростно высказывавшийся в адрес Ирана президент подал успокаивающие сигналы о том, что в какой-то момент казавшейся уже необратимой войны на Ближнем Востоке нет, и предложил исламской республике возможность сообща работать над общими целями.
После атаки возникло раздражение
Но после ракетного удара царила неразбериха, и, по словам командира служащего в Ираке эстонского контингента, полковника Тыну Мийля, ситуация после атаки Ирана стала напряженной. Служащий в Багдаде, в штабе операции Inherent Resolve Мийль сказал в данном армии интервью, что штаб операции в целях безопасности в последние дни переехал из Ирака в Кувейт, куда вчера утром прибыл и он.
Бывший командующий эстонским контингентом в Ираке, подполковник Прийт Аверкин служил в Багдаде с апреля по ноябрь прошлого года. Наряду с работой штабного офицера он плотно общался со служащими на авиабазе Аль-Асад эстонцами, то есть то самой командой, которая служит в Ираке сейчас.
Аверкин сказал Postimees, что ситуация с безопасностью там в последние годы становилась все напряженнее. Если в прежние годы преподаватели союзников иногда жили и за пределами базы, то в мае уровень опасности резко вырос. После нападения на суда в Оманском проливе и обстрела американских дронов, в котором США обвиняют Иран, сторонники Ирана активизировались во многих регионах Ирака.
Так называемую зеленую зону Багдада, где находится и посольство США, раз в месяц обстреливали ракетами, авиабазы даже чаще. Больше всего потерь было в иракской армии.
Авиабаза Аль-Асад находится посреди пустынной местности, масштабная зона разделена на две части: самих иракцев и союзников, у обеих есть своя взлетно-посадочная полоса. В числе прочего, ее используют и в качестве базы американских дронов. Охрану внешнего периметра должны обеспечивать иракцы, а союзники защищают себя внутри территории.
По оценке Аверкина, ракетная атака Ирана могла завершиться без человеческих жертв благодаря предупреждению и тому, что ракеты не были точно направлены: «Это не сюрприз, когда прилетает ракета, поскольку системы тревоги на базах очень хорошие. Если стреляют рядом, времени на реакцию остается десятки секунд. Подается сигнал: incoming, incoming, incoming. Через каждые 200 метров имеются убежища. Пара быстрых шагов - и ты уже в укрытии».
В последнее время эстонцы обучали в Аль-Асаде иракских пограничников. Люди разной биографии и возраста отправляются на базу на два месяца, в течение которых они проходят базовый курс солдата и продолжают службу главным образом на иракско-сирийской границе.
Рабочий день обучающей команды начинается с первыми лучами солнца в половине шестого и длится до обеда, избегая самого жаркого времени. Работа ведется при помощи переводчиков. И хотя тех, кого обучают, на базу отправляет Министерство обороны Ирака, союзники их еще раз основательно проверяют, чтобы избежать попадания террористов. Раньше в Ираке был один случай, когда преподаватели погибли в подобном нападении.
«Есть разные сценарии безопасности, и тренировочная команда никогда не теряет контроля. Я считаю, что парни, которые проводят там обучение, находятся в безопасной обстановке, даже при обстреле», - оценил Аверкин.
По его словам, работа инструктора сложная, поскольку иракцев очень сложно понимать. Он добавил, что с помощью военного принуждения иракцев целей не достичь, инструктору нужно заслужить уважение, свою роль играет и юмор.
После ракетного удара обучение было остановлено. Но миссия по приглашению правительства Ирака продолжится, останутся там и эстонцы.
Хочет ли Ирак НАТО?
Основной же вопрос заключается в том, хочет ли правительство Ирака продолжения миссии НАТО? Ответ на этот вопрос заключается в сложной иракской политике, на выходных в парламенте страны под руководством проиранских сил проголосовали за высылку американской армии из страны. Правда, голосование не было обязательным к исполнению.
После ответного удара и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что целью Ирана является уход американцев из Ирака, но добавил, что военные методы для достижения этих целей не подходят. В то же время снижение напряжения и опасность возвращения террористической группировки ИГИЛ может изменить и позицию Ирака.
Несмотря на случайно отправленное в начале неделе письмо, в котором сообщали о якобы уходе американских войск из Ирака, у Соединенных штатов таких планов нет. Обращаясь вчера к народу, и Трамп призвал членов НАТО активнее действовать на Ближнем Востоке и сообщил, что цивилизованный мир должен дать режиму Ирана четкий и единый сигнал: «Ваш террор, убийства и сеющие хаос кампании больше неприемлемы. Это нельзя больше позволять».
Лидеры стран НАТО и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг осудили атаки Ирана, но не стали предпринимать дальнейших шагов, ожидая выступления Трампа. Хотя речь Трампа принесла смягчение напряжения, вчера вечером еще не было ясно, что предпримут страны, которые еще до последнего ракетного удара уже вывели своих военных из Ирака. Это сделали, например, Канада, Германия, Хорватия и Словакия. Министерства иностранных дел и обороны Германии сообщили в письме, что 30 из 120 служащих в Ираке немецких солдат отправляются в Иорданию и Кувейт, остальные продолжат службу на севере Ирака на курдских территориях, где ситуация намного спокойнее. В то же время было четко сказано, что когда обучающую миссию можно будет продолжить, можно будет вернуть в Ирак и оставшихся военных.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что южные соседи сейчас скорее поддерживают сохранение военных в Ираке, но отметил, что тему нужно обсудить в правительстве и Сейме, об этом сообщил BNS.
По странному стечению обстоятельств ракетный удар Ирана мог означать скорее шаг в сторону смягчения ситуации. Поскольку Иран предупредил об атаке Ирак, который предположительно сообщил об этом США, это помогло смягчить напряженность, создав ситуацию, при которой после удара оба противника смогли поставить точку, а США не получили большого ущерба. Предупреждение считает знаком уменьшения напряженности и Ээсмаа, который сказал в передаче «Otse Postimehest», что это свидетельствует об улучшении ситуации.
Месть Ирана была символической
Вчера рано утром Иран провел ракетный удар по двум американским военным базам, где США принимают и своих союзников, чтобы ответить за организованное на прошлой неделе США убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Во многом скорее символический обстрел начался почти сразу после похорон Сулеймани в Кремане, в 1.30 по местному времени. В качестве времени атаки выбрали то же самое время, когда в прошлую пятницу был убит Сулеймани.
По сообщению иракской армии, в сторону баз Эрбили и Аль-Асад было выпущено 22 ракеты, 17 из которых попали в базу Аль-Асад, на которой находятся и эстонские военнослужащие.
По информации Министерства обороны, во время обстрела эстонцев на базе не было и с ними все в порядке.
И хотя государственное телевидение Ирана заявило, что в результате атаки были убиты 80 американцев и уничтожено определенное количество самолетов и вертолетов, США и Ирак сообщили, что в нападении никто не пострадал. США заверили, что сработала предупредительная система, и военные успели до подлета ракет укрыться. По информации Ирака, до обстрела из Ирана поступило устное предупреждение, которое предположительно было передано и американцам.
Ответственность за нападение взял на себя Корпус Стражей Исламской революции, в число руководителей которого входил и убитый на прошлой недели Сулеймани. Позже местные СМИ сообщили, что в атаке были использованы баллистические ракеты Fateh-110 с дальностью полета в 330 километров. Иранские лидеры позже сказали, что речь идет о последнем ответе за убийство Сулеймани.
Если днем ранее сообщали, что Иран подготовил 13 сценариев организации ответа США, то вчера иранское телевидение со ссылкой на советников аятолла Али Хаменеи сообщило, что из имеющихся вариантов выбрали самый осторожный.
Заместитель руководителя представительства Эстонии в ООН: заявления обещают деэскалацию
Последние заявления из Вашингтона и Тегерана дают надежду на деэскалацию, но единодушия с Ираном в возникшем напряжении среди членов Совбеза ООН не заметно, сказал заместитель руководителя представительства Эстонии в ООН Герт Аувяэрт Postimees.
- Какую позицию занимают страны Совета безопасности ООН в связи с последними событиями в Иране и Ираке? Есть ли единодушие в том, что делать дальше?
- По состоянию на данный момент ни одна страна не требовала организовать встречу по теме Ирана. Больше всего это касается Ирака, на территории которого развернулись события, и который мог бы стать тем, кто поднял бы этот вопрос.
Страны Совета безопасности сейчас занимают выжидательную позицию, попадет ли эта тема на стол или нет. Конечно, эта тема будет влиять на все обсуждения, связанные с Ближним Востоком. Но до обсуждений и формулирования позиции трудно дать оценку полярным мнениям. Ясно, что единодушия нет.
- Какова позиция Эстонии?
- Позиция Эстонии – исходить из сложившейся ситуации и обсуждений. Прежде всего, мы, конечно, работаем над тем, чтобы происходило снижение напряжение в регионе, и надеемся, что этого получится достичь дипломатическими шагами.
- Заявления, которые поступили сегодня ночью (по эстонскому времени вчера – ред.) как из Вашингтона, так и из Ирана, дают определенную надежду на деэскалацию. Как много мы сможем сделать, учитывая, что в Совбезе Эстонии как одному из членов нужно заниматься вопросами Ближнего Востока и борьбы с терроризмом? И если ли у нас в связи с этим больше информации о том, что сейчас происходит?
- Мы давно делимся в регионе своим опытом и надеемся, что будем делать это и в будущем. Все напряжения, естественно, усложняют эту работу. Мы используем все доступные каналы и открыты для общения со всеми своими союзниками, которые работают в этом регионе, чтобы получить как можно больше информации с места.
Мы консультируемся и с представителями эти стран (Иран и Ирак – ред.), которые находятся здесь при ООН. Мы получаем от них оценки того, как развиваются события, и на этой основе сформируем свои решения на случай, если эта тема все же окажется на столе.
- Иран и Ирак сейчас способны на сотрудничество?
- Ирак, конечно, способен. У Ирана полно работы, но видно, какими являются их дипломатические шаги. Было известно, что их министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф – ред.) приедет на открытые дебаты, но по имеющейся на данный момент информации этот визит отменили. По их словам, они не получили визы.
Маргус Партс, Нью-Йорк
Обострение конфликта
Если во времена президентства Барака Обамы президенты США и Ирана впервые после захвата посольства США в Тегеране в 1979 году заговорили друг с другом и дошли в 2015 году до договора о ядерном вооружении, которым западные страны взяли обязательство постепенно отказаться от антииранских санкций, а Иран от своих ядерных амбиций, то во время правления Дональда Трампа отношения ухудшились.
15 апреля 2018 года. США объявили Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией.
8 мая 2018 года. Трамп вывел США из иранского договора о ядерном вооружении и восстановил санкции.
Май 2019. США обвинили Иран в нападение на торговые суда в Оманском проливе и в нападении на нефтяные сооружения в Саудовской Аравии. Рядом с посольством США в Багдаде, в так называемой зеленой зоне произошел взрыв ракеты. США отправили дополнительные силы в район Персидского залива.
20 июня 2019. Корпус Стражей Исламской революции сбил американский разведывательный дрон.
18 июля 2019. Морские силы США сбили иранский дрон, который летал слишком близко к кораблю USS Boxer.
27 декабря 2019. Произошло нападение на военную базу в иракском Киркуке, на которой находились военные США. Погиб один гражданский работник, ранения получили многие иракские и американские военные. По словам представителей США, за нападением стояла проиранская иракская группировка Катаиб Хезболла.
29 декабря 2019. США организовали в Ираке и Сирии воздушные атаки по сооружениям Катаиб Хезболла. Погибли 25 и ранены 50 боевиков.
31 декабря 2019. Поддерживающие Иран мятежники напали на посольство США в Багдаде.
3 января 2020. По приказу Трампа в Багдаде ударом с воздуха был убит генерал Касем Сулеймани.
7 января 2020. Парламент Ирана объявил армию и Министерство США террористами.
8 января 2020. Иран обстрелял военные базы США баллистическими ракетами.