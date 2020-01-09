Разговор с окучивающим жертву инвестиционным мошенником: «Вас все устраивает? Я вам не верю»

Позвонивший журналисту экономической редакции Postimees Тынису Оя инвестиционный мошенник пообещал невероятную производительность — как минимум 30 процентов – к завтрашнему дню. Чтобы заработать денег, надо было лишь оказаться у компьютера.
В ноябре представившиеся инвесторами мошенники умудрились выманить у жителя Рапламаа свыше 500 000 евро, а всего добычей мошенников в Эстонии стало более трех миллионов евро. Обычно злоумышленники звонят по телефону и обещают собеседнику золотые горы.
Мошенники дважды звонили экономическому журналисту Postimees, но каждый раз он быстро прекращал беседу. Когда в начале ноября лжеинвесторы в очередной раз позвонили ему, он решил ради интереса послушать, что они ему расскажут. Звонившая говорила на русском языке и представилась Кристиной.
K: Я представляю саму себя. Меня зовут Кристина. Я ваш аналитик. Скажите, пожалуйста, вы не задумывались об инвестициях?
T: Да, я уже занимаюсь инвестированием.
K: Правда? И во что именно вы инвестируете?
T: Это не ваше дело.
K: Ладно, раз не мое дело, значит не мое дело. Но я бы хотела предложить вам еще одну возможность для инвестирования. Я представляю компанию BlackRock. Думаю, это название вам знакомо, раз вы уже занимаетесь инвестициями.
(BlackRock – крупнейшая инвестиционная компания в мире, общая стоимость имущества которой оценивается в семь триллионов долларов. В индексные фонды BlackRock инвестируют фонды второй пенсионной ступени Tuleva – прим. ред.)
T: Спасибо, не интересует.
K: Погодите, раз вы этим уже занимаетесь, то должны знать, как все работает. Ладно. Но я хочу вам предложить заработать немного больше, чем вы зарабатываете сейчас. И только не говорите, что ничего не хотите. Всем нужны деньги.
T: Спасибо, всего доброго.
K: Погодите, не говорите всего доброго. Трубку вы не кладете, значит, вам это интересно. Наша компания может предложить вам аналитика, который поможет вам заработать. Вам подскажут, что и как делать.
T: Я и сам аналитик.
K: Вы сам аналитик? Что же вы анализируете, аналитик?
T: Акции.
K: Акции. А что за акции?
T: Различных компаний.
K: Не расскажете, как можно на них зарабатывать?
T: Вас это не касается.
K: Почему не касается ? Как я понимаю, мы с вами коллеги. Мне от вас ничего не нужно. Напротив, я хочу помочь вам заработать! Почему вы все время говорите, что это не мое дело и вам ничего не нужно. Давайте попробуем! Нам потребуется лишь 30 минут вашего времени компьютер. Если окажется, что вам это не подходит, мы можем закончить разговор и мы оставим вас в покое.
T: Я же сказал вам, что меня это не интересует.
K: Как же не интересует, если вы только что сказали, что занимаетесь инвестициями. Сомневаюсь, что вам это не интересно. Послушайте, я предлагаю вам альтернативу, чтобы вы сравнили, как это работает.
T: Спасибо, мне не нужна альтернатива.
K: Не нужна альтернатива? Вы всем довольны? Не хотите сравнить себя с кем-то еще? Вас все устраивает? Всегда можно стать лучше и лучше. Позвольте вам помочь.
T: Какую производительность вы предлагаете?
K: Мы предлагаем как минимум 30 процентов и на 18 процентов больше, чем у вас имеется сейчас.
T: И за какой срок?
K: Первую прибыль вы получите к завтрашнему вечеру. Это быстро работает.
T: Это обман.
K: Обман, обман. Вы ведь сами работаете в этой сфере, поэтому должны понимать, что это не мошенничество.
T: Я знаю, что это обман.
K: Будь это обманом, вряд ли я бы вам позвонила. Мы получаем деньги лишь после того, как вы заработаете. В наших интересах, чтобы вы заработали.
T: Какие инструменты инвестирования вы используете?
K: Вы задаете вопросы, хотя мы с вами еще не работаем. Давайте не будем обманывать друг друга. У вас есть возможность открыть Google ?
T: Я не у компьютера.
K: А когда будете у компьютера, чтобы мы могли ввести вас в курс дела? Денег у вас пока никто не просит. Это бесплатная информация.
T: Тогда расскажите, в какие инструменты вы советуете инвестировать.
K: Послушайте, мы представляем своим клиентам информацию, позволяющую им заработать.
T: Не интересует.
K: Вас не интересует увеличение доходов? Вас все устраивает? Я вам не верю.
T: Не ваше дело.
K: Не мое дело, не мое дело. Мы с вами уже шесть минут общаемся. Послушайте, мы вам все покажем, чтобы вы решили, что вас не интересует.
T: Мне действительно не нужна ваша помощь.
K: Послушайте, вам просто нужно сесть за компьютер.
T: Раз не нужно, значит не нужно. Не могу, я не дома.
K: А когда вернетесь? Когда будете у компьютера?
Тынис прекратил беседу и отправил запись разговора в полицию.
Будьте осторожны и следуйте этим советам
Относитесь с осторожностью к инвесторам, предлагающим вам большую прибыль за короткий срок. Обычно лжеинвесторы говорят на русском языке. Эстонского они на знают.
Не устанавливайте на свой компьютер по просьбе «маклера» неизвестные программы, позволяющие получить доступ к вашему устройству — например, TeamViewer или AnyDesk.
Не давайте «маклерам» свои личные данные (данные ИД-карты, PIN-коды, фотографии кредитных карт и т.д.).
Как взятие кредита, так и инвестирование предполагает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные доплаты.
Не переводите деньги, пока не проверите подноготную конкретного предприятия.
Если вам поступит похожий телефонный звонок, сразу же его прекратите, заблокируйте номер и сообщите о звонке в полицию по номеру 612 3000.
Если вам нанесен ущерб, следует обратиться в полицию.
Предупредите родных, друзей и знакомых о данной мошеннической схеме.