Чт, 9.01.2020
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Разговор с окучивающим жертву инвестиционным мошенником: «Вас все устраивает? Я вам не верю»

Разговор по телефону.

ФОТО: Aivar Aotäht / Sakala

Позвонивший журналисту экономической редакции Postimees Тынису Оя инвестиционный мошенник пообещал невероятную производительность — как минимум 30 процентов – к завтрашнему дню. Чтобы заработать денег, надо было лишь оказаться у компьютера.

В ноябре представившиеся инвесторами мошенники умудрились выманить у жителя Рапламаа свыше 500 000 евро, а всего добычей мошенников в Эстонии стало более трех миллионов евро. Обычно злоумышленники звонят по телефону и обещают собеседнику золотые горы.

Мошенники дважды звонили экономическому журналисту Postimees, но каждый раз он быстро прекращал беседу. Когда в начале ноября лжеинвесторы в очередной раз позвонили ему, он решил ради интереса послушать, что они ему расскажут. Звонившая говорила на русском языке и представилась Кристиной.

K: Я представляю саму себя. Меня зовут Кристина. Я ваш аналитик. Скажите, пожалуйста, вы не задумывались об инвестициях?

T: Да, я уже занимаюсь инвестированием.

K: Правда? И во что именно вы инвестируете?

T: Это не ваше дело.

K: Ладно, раз не мое дело, значит не мое дело. Но я бы хотела предложить вам еще одну возможность для инвестирования. Я представляю компанию BlackRock. Думаю, это название вам знакомо, раз вы уже занимаетесь инвестициями.

(BlackRock – крупнейшая инвестиционная компания в мире, общая стоимость имущества которой оценивается в семь триллионов долларов. В индексные фонды BlackRock инвестируют фонды второй пенсионной ступени Tuleva – прим. ред.)

T: Спасибо, не интересует.

K: Погодите, раз вы этим уже занимаетесь, то должны знать, как все работает. Ладно. Но я хочу вам предложить заработать немного больше, чем вы зарабатываете сейчас. И только не говорите, что ничего не хотите. Всем нужны деньги.

T: Спасибо, всего доброго.

K: Погодите, не говорите всего доброго. Трубку вы не кладете, значит, вам это интересно. Наша компания может предложить вам аналитика, который поможет вам заработать. Вам подскажут, что и как делать.

T: Я и сам аналитик.

K: Вы сам аналитик? Что же вы анализируете, аналитик?

T: Акции.

K: Акции. А что за акции?

T: Различных компаний.

K: Не расскажете, как можно на них зарабатывать?

T: Вас это не касается.

K: Почему не касается ? Как я понимаю, мы с вами коллеги. Мне от вас ничего не нужно. Напротив, я хочу помочь вам заработать! Почему вы все время говорите, что это не мое дело и вам ничего не нужно. Давайте попробуем! Нам потребуется лишь 30 минут вашего времени компьютер. Если окажется, что вам это не подходит, мы можем закончить разговор и мы оставим вас в покое.

T: Я же сказал вам, что меня это не интересует.

K: Как же не интересует, если вы только что сказали, что занимаетесь инвестициями. Сомневаюсь, что вам это не интересно. Послушайте, я предлагаю вам альтернативу, чтобы вы сравнили, как это работает.

T: Спасибо, мне не нужна альтернатива.

K: Не нужна альтернатива? Вы всем довольны? Не хотите сравнить себя с кем-то еще? Вас все устраивает? Всегда можно стать лучше и лучше. Позвольте вам помочь.

T: Какую производительность вы предлагаете?

K: Мы предлагаем как минимум 30 процентов и на 18 процентов больше, чем у вас имеется сейчас.

T: И за какой срок?

K: Первую прибыль вы получите к завтрашнему вечеру. Это быстро работает.

T: Это обман.

K: Обман, обман. Вы ведь сами работаете в этой сфере, поэтому должны понимать, что это не мошенничество.

T: Я знаю, что это обман.

K: Будь это обманом, вряд ли я бы вам позвонила. Мы получаем деньги лишь после того, как вы заработаете. В наших интересах, чтобы вы заработали.

T: Какие инструменты инвестирования вы используете?

K: Вы задаете вопросы, хотя мы с вами еще не работаем. Давайте не будем обманывать друг друга. У вас есть возможность открыть Google ?

T: Я не у компьютера.

K: А когда будете у компьютера, чтобы мы могли ввести вас в курс дела? Денег у вас пока никто не просит. Это бесплатная информация.

T: Тогда расскажите, в какие инструменты вы советуете инвестировать.

K: Послушайте, мы представляем своим клиентам информацию, позволяющую им заработать.

T: Не интересует.

K: Вас не интересует увеличение доходов? Вас все устраивает? Я вам не верю.

T: Не ваше дело.

K: Не мое дело, не мое дело. Мы с вами уже шесть минут общаемся. Послушайте, мы вам все покажем, чтобы вы решили, что вас не интересует.

T: Мне действительно не нужна ваша помощь.

K: Послушайте, вам просто нужно сесть за компьютер.

T: Раз не нужно, значит не нужно. Не могу, я не дома.

K: А когда вернетесь? Когда будете у компьютера?

Тынис прекратил беседу и отправил запись разговора в полицию.

Будьте осторожны и следуйте этим советам

Относитесь с осторожностью к инвесторам, предлагающим вам большую прибыль за короткий срок. Обычно лжеинвесторы говорят на русском языке. Эстонского они на знают.

Не устанавливайте на свой компьютер по просьбе «маклера» неизвестные программы, позволяющие получить доступ к вашему устройству — например, TeamViewer или AnyDesk.

Не давайте «маклерам» свои личные данные (данные ИД-карты, PIN-коды, фотографии кредитных карт и т.д.).

Как взятие кредита, так и инвестирование предполагает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные доплаты.

Не переводите деньги, пока не проверите подноготную конкретного предприятия.

Если вам поступит похожий телефонный звонок, сразу же его прекратите, заблокируйте номер и сообщите о звонке в полицию по номеру 612 3000.

Если вам нанесен ущерб, следует обратиться в полицию.

Предупредите родных, друзей и знакомых о данной мошеннической схеме.

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