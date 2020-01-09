Разговор с окучивающим жертву инвестиционным мошенником: «Вас все устраивает? Я вам не верю»

T: Какую производительность вы предлагаете?

K: Мы предлагаем как минимум 30 процентов и на 18 процентов больше, чем у вас имеется сейчас.

T: И за какой срок?

K: Первую прибыль вы получите к завтрашнему вечеру. Это быстро работает.

T: Это обман.

K: Обман, обман. Вы ведь сами работаете в этой сфере, поэтому должны понимать, что это не мошенничество.

T: Я знаю, что это обман.

K: Будь это обманом, вряд ли я бы вам позвонила. Мы получаем деньги лишь после того, как вы заработаете. В наших интересах, чтобы вы заработали.

T: Какие инструменты инвестирования вы используете?

K: Вы задаете вопросы, хотя мы с вами еще не работаем. Давайте не будем обманывать друг друга. У вас есть возможность открыть Google ?

T: Я не у компьютера.

K: А когда будете у компьютера, чтобы мы могли ввести вас в курс дела? Денег у вас пока никто не просит. Это бесплатная информация.

T: Тогда расскажите, в какие инструменты вы советуете инвестировать.

K: Послушайте, мы представляем своим клиентам информацию, позволяющую им заработать.

T: Не интересует.

K: Вас не интересует увеличение доходов? Вас все устраивает? Я вам не верю.

T: Не ваше дело.

K: Не мое дело, не мое дело. Мы с вами уже шесть минут общаемся. Послушайте, мы вам все покажем, чтобы вы решили, что вас не интересует.

T: Мне действительно не нужна ваша помощь.

K: Послушайте, вам просто нужно сесть за компьютер.

T: Раз не нужно, значит не нужно. Не могу, я не дома.

K: А когда вернетесь? Когда будете у компьютера?

Тынис прекратил беседу и отправил запись разговора в полицию.