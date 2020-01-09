Теракт и ракетный удар: Украина назвала основные версии крушения самолета в Тегеране

Он сообщил изданию «Цензор.нет», что сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO - Международной организации гражданской авиации.

«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК „Тор“, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», - перечислил Алексей Данилов.

По словам Данилова, представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где намерены искать обломки ракеты.

Секретарь СНБО также заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.

Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение Boeing в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы с МН17.

Крушение Boeing в Иране

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В ранее опубликованном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей.

Как отметили в ведомстве, траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта. При этом пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.