Чт, 9.01.2020
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Фото: самый узкий дом в мире или оптическая иллюзия?

Находящийся в Бристоле дом производит на прохожих странное впечатление.

ФОТО: Bristol Post / SWNS/Bristol Post / SWNS / Scanpix

Дом в городе Бристоль, Великобритания, имеет очень необычную форму, которая вводит в заблуждение прохожих, рассказывает Kodustiil

Справа это - дом как дом, а вот если зайти к нему с левой стороны, дом выглядит как странная двухэтажная стена с окнами. 

Эта оптическая иллюзия вызвана необычной формой многоквартирного дома, пишет dailymail.co.uk. А именно, здание имеет форму остроугольного треугольника. Правая сторона дома широкая, но визуально дом начинает сужаться, когда вы двигаетесь налево.

Правая сторона дома

ФОТО: Google Maps /скриншот

По словам живущего в необычном доме уже 19 лет Энди Уотсона, внимание на этот оптический эффект три года назад обратил его брат. «Я с той стороны обычно не хожу, так что особенность эта мне в глаза не бросалась», - сказал Уотсон. 

Фасад дома.

ФОТО: Google Maps / скриншот

Уотсон живет в широкой части дома. По его словам, в узкой части находятся хозяйственные помещения. 

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