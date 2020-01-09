Фото: самый узкий дом в мире или оптическая иллюзия?

Справа это - дом как дом, а вот если зайти к нему с левой стороны, дом выглядит как странная двухэтажная стена с окнами.

Эта оптическая иллюзия вызвана необычной формой многоквартирного дома, пишет dailymail.co.uk. А именно, здание имеет форму остроугольного треугольника. Правая сторона дома широкая, но визуально дом начинает сужаться, когда вы двигаетесь налево.

Правая сторона дома ФОТО: Google Maps /скриншот

По словам живущего в необычном доме уже 19 лет Энди Уотсона, внимание на этот оптический эффект три года назад обратил его брат. «Я с той стороны обычно не хожу, так что особенность эта мне в глаза не бросалась», - сказал Уотсон.

Фасад дома. ФОТО: Google Maps / скриншот