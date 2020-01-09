В результате уточнения данных регистра населения количество жителей Эстонии сократилось почти на 30 000 человек, около половины этих людей - иностранные граждане.
Если по состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии по данным регистра проживали 1 366 020 человек, то, по состоянию на 1 января этого года, в Эстонии проживали 1 337 039 человек. Таким образом, число внесенных в регистр населения жителей Эстонии сократилось на 28 981 человека.
Глава отдела демографических процедур Энель Пунгас пояснила, что снижение связано с уточнением данных регистра. Дело в том, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенных в регистр населения с точностью до местного самоуправления.
«Снижение не означает, что произошла миграция людей, - сказала Пунгас. - На самом деле в регистрах навели порядок».
Около половины людей, чьи данные удалили из регистров, граждане зарубежных стран, преимущественно стран ЕС.