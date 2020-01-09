Количество жителей Эстонии сократилось почти на 30 000 человек

Если по состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии по данным регистра проживали 1 366 020 человек, то, по состоянию на 1 января этого года, в Эстонии проживали 1 337 039 человек. Таким образом, число внесенных в регистр населения жителей Эстонии сократилось на 28 981 человека.