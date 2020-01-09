Статистика: после введения электронных виз туристы повалили в Петербург

В общей сложности доля иностранных пассажиров в автобусах компании в четвертом квартале 2019 года увеличилась до 49% (годом ранее было 45%). Наиболее сильно интерес иностранных граждан к поездкам в Петербург вырос на католическое Рождество и Новый год - на 24%.

"После введения электронных виз заметнее всего число иностранцев увеличилось на маршруте Хельсинки - Санкт-Петербург - на 53%. Также на 24% выросло число зарубежных туристов на рейсах из Таллинна, на 12% - из Риги, на 7% - из Йыхви", - отметили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что больше всего иностранных пассажиров на рейсах в Петербург были гражданами Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы и Германии. "При этом наиболее заметно выросло количество французов - в 3,25 раз", - сказали в пресс-службе.