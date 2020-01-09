Кристина Каллас о росте популярности «Ээсти 200»: люди устали от нестабильности и свар

«Рост поддержки партии „Ээсти 200“ показывает, что люди все больше устают от нестабильности, свар и борьбы в руководстве страны», - сказала Каллас.

По оценке Калласа, у большинства политических партий и политиков нет ответа на важные вопросы, почему жители Эстонии так во многом не могут найти консенсуса, начиная с будущей пенсионной системы и чрезмерного потребления экологических ресурсов до проблем очередей на лечение, закрытия больниц в сельской местности и мнения о перспективах медицинского страхования.

«Без ответа по-прежнему остаются вопросы о государственном субсидировании планов развития образования и науки, и вопрос о том, куда будем брать электричество послезавтра», - отметила Каллас, добавив, что из нестабильности возникают и оскорбления наших ближайших союзников и то, что под вопросом оказываются прежние соглашения о сотрудничестве.

«Люди хотят восстановить энтузиазм времени Март Лаара в строительстве государства и веру в будущее. Развал государства среди людей не популярен, а строительство будущего - да», - считает Каллас.

Как показал социологический опрос, проведенный по заказу Института общественных исследований MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut фирмой Norstat Eesti партия «Ээсти 200» опередила в рейтинге партию «Отечество», а Партия реформ остается и в новом году остается наиболее популярной политической партией.

Согласно последнему опросу граждан Эстонии избирательного возраста, Партию реформ поддерживают 33,4 процента избирателей, Центристскую партию - 21,9 процента, Консервативную народную партию (EKRE) - 15,5 процента.

Опрос проводился в период со 2 декабря по 7 января среди 4001 гражданина Эстонии избирательного возраста.

На четвертом месте Социал-демократическая партия, которую поддерживает 10,1 процента, на пятом «Ээсти 200» с 7 процентами, на седьмом «Отечество» - у нее 6,1 процента поддержки опрошенных.