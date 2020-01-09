Эстонскому производителю сыра придется уплатить внушительную сумму за плагиат

Харьюский уездный суд постановил, что национальная брошь с острова Муху, изображенная на упаковке сыра Saare, защищена авторским правом ювелира Кейу Куллес, и рекламное агентство допустило ошибку при использовании этого изображения без разрешения.

Суд обязал агентство и предприятие молочной промышленности выплатить 10 154 евро, из которых 2 950 евро - материальный ущерб, 4 000 - моральный вред и 3204 евро - судебные издержки до судебного разбирательства. Ответчики также должны были возместить судебные издержки обеих сторон, в том числе 17 838 евро на оплату услуг адвоката Кейу Куллес.

Оплошность, которая привела к требованию возмещения ущерба, была допущена несколько лет назад, когда компания Saaremaa piimatööstus начала сотрудничать с La Ecwador для разработки единой концепции дизайна: пожеланием фирмы было использование для упаковок сыра элементов, связанных с островами Сааремаа и Муху.

Председатель совета Saaremaa Piimatööstuse Тыну Пост сказал, что предприятие еще не выплатило требуемую сумму. В ближайшее время претензию обсудит и совет предприятия. По оценке Поста, Saaremaa Piimatööstus на самом деле не виновато в случившемся, потому что дизайн продукта был заказан у рекламного агентства.

«Я не могу сказать, сознательно или несознательно, но дизайнерская компания ошиблась», - сказал Пост. По его словам, если нанимается дизайнерская компания, она и должна отвечать за такие аспекты.