Чт, 9.01.2020
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Эстонскому производителю сыра придется уплатить внушительную сумму за плагиат

Saaremaa piimatööstus

ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Cааремааский молочный комбинат  и рекламное агентство La Ecwador должны будут выплатить мастеру по изготовлению ювелирных украшений Кейу Куллес 10 000 евро в качестве компенсации за использование на упаковке сыра Saaremaa изображения произведения искусства без разрешения автора, пишет Saarte Hääl.

Харьюский уездный суд постановил, что национальная брошь с острова Муху, изображенная  на упаковке сыра Saare, защищена авторским правом ювелира Кейу Куллес, и рекламное агентство допустило ошибку при использовании этого изображения без разрешения.

Суд обязал агентство и предприятие молочной промышленности выплатить 10 154 евро, из которых 2 950 евро - материальный ущерб, 4 000 - моральный вред и 3204 евро - судебные издержки до судебного разбирательства. Ответчики также должны были возместить судебные издержки обеих сторон, в том числе 17 838 евро на оплату услуг адвоката Кейу Куллес.

Оплошность, которая привела к требованию возмещения ущерба, была допущена несколько лет назад, когда компания  Saaremaa piimatööstus начала сотрудничать с La Ecwador для разработки единой концепции дизайна: пожеланием фирмы было использование для упаковок сыра элементов, связанных с островами Сааремаа и Муху.

Председатель совета Saaremaa Piimatööstuse  Тыну Пост сказал, что предприятие еще не выплатило требуемую сумму. В ближайшее время претензию обсудит и совет предприятия. По оценке Поста, Saaremaa Piimatööstus на самом деле не виновато в случившемся, потому что дизайн продукта был заказан у рекламного агентства.

«Я не могу сказать, сознательно или несознательно, но дизайнерская компания ошиблась», - сказал Пост. По его словам, если нанимается дизайнерская компания, она и должна отвечать за такие аспекты.

Пост добавил, что ему не в чем упрекнуть Кейу Куллес. Он также отметил, что в настоящее время его компания не сотрудничает с рекламным агентством La Ecwador.

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