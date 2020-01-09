Легендарный Motorola Razr вернется только во втором квартале 2020

Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года, однако в последний момент было объявлено о переносе запуска на 2020 года. Тогда считалось, что смартфон выйдет в первом квартале.
В ходе Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе Лю Цзюнь, исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае, заявил, что смартфон Motorola Razr появится на китайском рынке во втором квартале этого года. Он также подтвердил, что новинка будет иметь поддержку сетей пятого поколения, пишет Ixbt.com.
Motorola Razr оснащен основным дисплеем Flex View p-OLED с диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 разрешением 2142 x 876 пикселей. Внешний дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма. Аккумулятор характеризуется емкостью около 2510 мА·ч, дактилоскопический датчик находится в нижней части смартфона.
Смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Motorola Razr оснащен разъемом USB-C и поддержкой 15-ваттной зарядки. Разрешение камер составляет 16 и 5 Мп.