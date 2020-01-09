Легендарный Motorola Razr вернется только во втором квартале 2020

Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года, однако в последний момент было объявлено о переносе запуска на 2020 года. Тогда считалось, что смартфон выйдет в первом квартале.