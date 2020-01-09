Картина дня: советская зенитная ракета, будущее за трамваями, плагиат на упаковке сыра и опасность для клиентов Swedbank

Американские СМИ: Иран случайно сбил украинский «боинг» советской зенитной ракетой

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведслужбах США и Ирака. Читать далее...

Американцев попросили найти Иран на карте мира: некоторые предлагали даже Эстонию!

Международный центр анализа данных Morning Consult провел в Соединенных Штатах на выходных опрос: респондентов просили показать на карте Иран. Почти четверть опрошенных смогла ответить правильно. В качестве места нахождения Ирана предлагали даже Эстонию. Читать далее...

Будущее Харьюмаа - за трамвайными маршрутами?

Чтобы передвигаться между Таллинном и соседними с ним волостями можно было быстрее, удобнее и безопаснее, необходимо строительство новых трамвайных линий, а также более эффективное использование железных дорог, убедительно доказывает проведенное в конце прошлого года исследование. Читать далее...

Новая жертва: скандал с листерией обанкротил еще одну фирму по производству рыбы

Вынашивавший грандиозные планы производитель рыбы OCM Seafood OÜ в начале января подал в суд заявление о банкротстве. Причиной стал охвативший Эстонию скандал вокруг листерии, который лишил потребителей доверия к рыбопродуктам и привел к аннулированию заказов. Читать далее...

Swedbank предупреждает клиентов об опасности

В интернете вновь распространяются письма от мошенников, отправителем которых указан Swedbank. В письмах просят открыть приложенный файл, в результате чего на компьютер может быть установлено вредоносное программное обеспечение. Читать далее...

Эстонскому производителю сыра придется уплатить внушительную сумму за плагиат

Cааремааский молочный комбинат и рекламное агентство La Ecwador должны будут выплатить мастеру по изготовлению ювелирных украшений Кейу Куллес 10 000 евро в качестве компенсации за использование на упаковке сыра Saaremaa изображения произведения искусства без разрешения автора. Читать далее...

Предупреждение уберегло эстонцев от иранской мести

Все семь служащих в Ираке эстонских военных в ночь на среду остались живы после ответного ракетного удара Ирана. И хотя в ходе атаки не погиб ни один человек, возникшая между США и Ираном напряженность слегка ослабела лишь после вечернего обращения президента Америки Дональда Трампа. Читать далее...

Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец

От этой картины становится страшно: маленькая девочка, которой на вид всего лет семь, идет по очень узкому уступу, окружающему жилой дом в Адехе, на острове Тенерифе. Это видео за последние дни распространяли многие испанские масс-медиа и пользователи соцсетей. Читать далее...

Разбившийся в Иране самолет загорелся в воздухе и взорвался при падении