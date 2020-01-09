Картина дня: советская зенитная ракета, будущее за трамваями, плагиат на упаковке сыра и опасность для клиентов Swedbank

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Американские СМИ: Иран случайно сбил украинский «боинг» советской зенитной ракетой
Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведслужбах США и Ирака. Читать далее...
Американцев попросили найти Иран на карте мира: некоторые предлагали даже Эстонию!
Международный центр анализа данных Morning Consult провел в Соединенных Штатах на выходных опрос: респондентов просили показать на карте Иран. Почти четверть опрошенных смогла ответить правильно. В качестве места нахождения Ирана предлагали даже Эстонию. Читать далее...
Будущее Харьюмаа - за трамвайными маршрутами?
Чтобы передвигаться между Таллинном и соседними с ним волостями можно было быстрее, удобнее и безопаснее, необходимо строительство новых трамвайных линий, а также более эффективное использование железных дорог, убедительно доказывает проведенное в конце прошлого года исследование. Читать далее...
Новая жертва: скандал с листерией обанкротил еще одну фирму по производству рыбы
Вынашивавший грандиозные планы производитель рыбы OCM Seafood OÜ в начале января подал в суд заявление о банкротстве. Причиной стал охвативший Эстонию скандал вокруг листерии, который лишил потребителей доверия к рыбопродуктам и привел к аннулированию заказов. Читать далее...
Swedbank предупреждает клиентов об опасности
В интернете вновь распространяются письма от мошенников, отправителем которых указан Swedbank. В письмах просят открыть приложенный файл, в результате чего на компьютер может быть установлено вредоносное программное обеспечение. Читать далее...
Эстонскому производителю сыра придется уплатить внушительную сумму за плагиат
Cааремааский молочный комбинат и рекламное агентство La Ecwador должны будут выплатить мастеру по изготовлению ювелирных украшений Кейу Куллес 10 000 евро в качестве компенсации за использование на упаковке сыра Saaremaa изображения произведения искусства без разрешения автора. Читать далее...
Предупреждение уберегло эстонцев от иранской мести
Все семь служащих в Ираке эстонских военных в ночь на среду остались живы после ответного ракетного удара Ирана. И хотя в ходе атаки не погиб ни один человек, возникшая между США и Ираном напряженность слегка ослабела лишь после вечернего обращения президента Америки Дональда Трампа. Читать далее...
Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец
От этой картины становится страшно: маленькая девочка, которой на вид всего лет семь, идет по очень узкому уступу, окружающему жилой дом в Адехе, на острове Тенерифе. Это видео за последние дни распространяли многие испанские масс-медиа и пользователи соцсетей. Читать далее...
Разбившийся в Иране самолет загорелся в воздухе и взорвался при падении
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета о причинах крушения, о котором сообщает сайт Организации гражданской авиации Ирана. Читать далее...
Яна Тоом: бумеранг Трампа
Как пишет Business Insider, многочисленные твиты гражданина Трампа бумерангом возвращаются к Трампу-президенту: в 2011-2012 годам он много раз обвинял Барака Обаму в том, что тот во имя победы на выборах готов развязать войну в Иране. Не зря говорится: каждый судит в меру своей испорченности. Читать далее...
Разговор с окучивающим жертву инвестиционным мошенником: «Вас все устраивает? Я вам не верю»
Позвонивший журналисту экономической редакции Postimees Тынису Оя инвестиционный мошенник пообещал невероятную производительность — как минимум 30 процентов – к завтрашнему дню. Чтобы заработать денег, надо было лишь оказаться у компьютера. Читать далее...
Сроки строительства четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва решили перенести
Строительство четырехполосных шоссе, связывающих Таллинн с Тарту и Пярну, будет полностью завершено в течение ближайших десяти лет, но шоссе до Нарвы будет закончено в более поздние сроки. Читать далее...
Эксперт: эксперимент в столичных автобусах не повлиял на график движения
Запущенная с начала этого года специальная компания, призывающая пассажиров автобусов Таллинна нажимать на кнопку "стоп" перед тем как выйти на остановке, не повлияла на график движения автобусов. Читать далее...
Хельме: борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков, поскольку, по его словам, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу. Читать далее...
Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована
Строительная экспертиза кохтла-ярвеской Ярвеской школы (бывшей Ярвеской гимназии) отметила, что плохо построенное здание амортизировано, местами опасно и требует полной реновации. Город обещает по мере сил заняться ею. Читать далее...
Погибшая в иранской авиакатастрофе предсказала ее
За двадцать минут до того, как с тегеранского аэродрома поднялся в воздух самолет, который должен был лететь в Киев, находившаяся на его борту Шейда Шадху позвонила своему мужу. Она просила его, чтобы он успокоил ее и сказал, что полет пройдет хорошо. Увы, всего через несколько минут после взлета самолет разбился, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Читать далее...
В Эстонии проживает 186 иностранцев, прибывших по миграционным программам ЕС
Граждан государств, прибывших по миграционным программам Европейского союза, в Эстонии по данным регистра населения насчитывается в общей сложности 186. Читать далее...