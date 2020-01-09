Картина дня: версии авиакатастрофы в Иране, инцидент на Канарах и разговор с мошенником

Предупреждение уберегло эстонцев от иранской мести

Все семь служащих в Ираке эстонских военных в ночь на среду остались живы после ответного ракетного удара Ирана. И хотя в ходе атаки не погиб ни один человек, возникшая между США и Ираном напряженность слегка ослабела лишь после вечернего обращения президента Америки Дональда Трампа. Читать далее...

Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец

От этой картины становится страшно: маленькая девочка, которой на вид всего лет семь, идет по очень узкому уступу, окружающему жилой дом в Адехе, на острове Тенерифе. Это видео за последние дни распространяли многие испанские масс-медиа и пользователи соцсетей. Читать далее...

Разбившийся в Иране самолет загорелся в воздухе и взорвался при падении

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета о причинах крушения, о котором сообщает сайт Организации гражданской авиации Ирана. Читать далее...

Яна Тоом: бумеранг Трампа

Как пишет Business Insider, многочисленные твиты гражданина Трампа бумерангом возвращаются к Трампу-президенту: в 2011-2012 годам он много раз обвинял Барака Обаму в том, что тот во имя победы на выборах готов развязать войну в Иране. Не зря говорится: каждый судит в меру своей испорченности. Читать далее...

Разговор с окучивающим жертву инвестиционным мошенником: «Вас все устраивает? Я вам не верю»

Позвонивший журналисту экономической редакции Postimees Тынису Оя инвестиционный мошенник пообещал невероятную производительность — как минимум 30 процентов – к завтрашнему дню. Чтобы заработать денег, надо было лишь оказаться у компьютера. Читать далее...

Сроки строительства четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва решили перенести

Строительство четырехполосных шоссе, связывающих Таллинн с Тарту и Пярну, будет полностью завершено в течение ближайших десяти лет, но шоссе до Нарвы будет закончено в более поздние сроки. Читать далее...

Эксперт: эксперимент в столичных автобусах не повлиял на график движения

Запущенная с начала этого года специальная компания, призывающая пассажиров автобусов Таллинна нажимать на кнопку "стоп" перед тем как выйти на остановке, не повлияла на график движения автобусов. Читать далее...

Хельме: борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков, поскольку, по его словам, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу. Читать далее...

Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована

Строительная экспертиза кохтла-ярвеской Ярвеской школы (бывшей Ярвеской гимназии) отметила, что плохо построенное здание амортизировано, местами опасно и требует полной реновации. Город обещает по мере сил заняться ею. Читать далее...

Погибшая в иранской авиакатастрофе предсказала ее

За двадцать минут до того, как с тегеранского аэродрома поднялся в воздух самолет, который должен был лететь в Киев, находившаяся на его борту Шейда Шадху позвонила своему мужу. Она просила его, чтобы он успокоил ее и сказал, что полет пройдет хорошо. Увы, всего через несколько минут после взлета самолет разбился, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Читать далее...

В Эстонии проживает 186 иностранцев, прибывших по миграционным программам ЕС