Чт, 9.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Защитник сборной Эстонии Артем Артюнин покинул чемпионат Болгарии

Защитник сборной Эстонии Артем Артюнин покинул чемпионат Болгарии

Артем Артюнин

ФОТО: FC Etar/Daniel Yordanov

Артюнин досрочно прекратил выступления за болгарский "Этыр", несмотря на действовавший до конца сезона 2019-20 контракт, передает Postimees.

Артюнин начал сезон основным защитником "Этыра" и в семи встречах подряд провел все 90 минут на поле. Затем Артюнин осел в запасе и провел всего лишь один полный матч в составе совего клуба. Всего за полтора сезона на счету Артюнина 33 игры в элитном дивизионе Болгарии.

Кроме "Этыра" Артюнин также выступал за румынский "Брашов" и польский "Медзь". За сборную Эстонии Артюнин провел шесть встреч.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ