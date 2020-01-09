Защитник сборной Эстонии Артем Артюнин покинул чемпионат Болгарии

Артюнин начал сезон основным защитником "Этыра" и в семи встречах подряд провел все 90 минут на поле. Затем Артюнин осел в запасе и провел всего лишь один полный матч в составе совего клуба. Всего за полтора сезона на счету Артюнина 33 игры в элитном дивизионе Болгарии.