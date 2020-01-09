Swedbank предупреждает клиентов об опасности

«В письмах просят открыть приложенный файл, в результате чего на компьютер может быть установлено вредоносное программное обеспечение. Просим всех быть крайне внимательными и не открывать приложения подозрительных писем, а лучше такие письма сразу удалять»,- говорится в размещенном на сайте банка Swedbank предупреждении.

«Если вы получили письмо, в отношении которого появились сомнения, действительно ли оно было отправлено банком, рекомендуем обязательно связаться с нами, дабы удостовериться в том, что письмо и его приложения безопасны. Если адрес не оканчивается на @swedbank.ee, то письмо было в любом случае отправлено не банком Swedbank и его следует удалить»,- предупреждает Swedbank.