Чт, 9.01.2020
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  • Swedbank предупреждает клиентов об опасности

Swedbank предупреждает клиентов об опасности

Логотип Swedbank.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В интернете вновь распространяются письма от мошенников, отправителем которых указан Swedbank.

«В письмах просят открыть приложенный файл, в результате чего на компьютер может быть установлено вредоносное программное обеспечение. Просим всех быть крайне внимательными и не открывать приложения подозрительных писем, а лучше такие письма сразу удалять»,- говорится в размещенном на сайте банка Swedbank предупреждении.

«Если вы получили письмо, в отношении которого появились сомнения, действительно ли оно было отправлено банком, рекомендуем обязательно связаться с нами, дабы удостовериться в том, что письмо и его приложения безопасны. Если адрес не оканчивается на @swedbank.ee, то письмо было в любом случае отправлено не банком Swedbank и его следует удалить»,-  предупреждает Swedbank.

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