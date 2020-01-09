Райво Варе: «Цены на нефть будут колебаться, а жизнь дешевле не станет»

- Как вы считаете, каким образом нынешняя ситуация на Ближнем Востоке отразится на жизни в Эстонии? Понятно, что участниками прямых военных столкновений мы не станем, но наша жизнь очень сильно зависит от цен на энергоносители, которые колеблются сейчас с бешеной скоростью.

- У этого конфликта есть несколько компонентов. Во-первых, как вы правильно сказали, экономический. Мировые рынки очень чувствительно реагируют на происходящее в этом регионе. Напряжение будет сказываться на ценах на нефть, а цена на топливо напрямую связана с ценами на товары и услуги для обычного потребителя.

Во-вторых, социальная составляющая. МИД предостерег жителей страны от поездок в тот регион, от этого страдают турфирмы, обычные путешественники, да и те люди, которым необходимо попадать туда по коммерческим делам. Это, конечно, не столько важная сторона дела, но, тем не менее, и такое влияние оказывает на нас тот конфликт.

В-третьих, я бы упомянул внешнеполитическую составляющую. Эстонии как члену ЕС и теперь Совбеза ООН нужно будет заниматься этой темой, реагировать на нее и принимать какую-то позицию. Все это не так просто, особенно если учесть различие позиций ЕС и США. Особенно тут нужно отметить отношение к договору о ядерном вооружении, охватывающему многие страны, к которому, как известно, ЕС и США относятся по-разному. Нам придется занять чью-то сторону.

И, в-четвертых, мы не можем не думать о таком психологическом аспекте, как ответные удары и террористические акты в качестве возмездия, поскольку они могут наноситься не только по США и их объектам, но и по союзникам.

- То есть в этой ситуации мы со всех сторон ограничены, потому что, с одной стороны, от нас ничего не зависит, а, с другой, мы не можем промолчать в ситуации, когда от нас тоже требуют ответа, а это чревато местью?

- От нас, действительно, ничего особо не зависит, но мы должны придерживаться выбранной позиции – Иран опасен своими выпадами, мы не можем допустить того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, ситуация так быстро не стабилизируется и нам здесь нужно быть к этому готовыми.

- Т.е. нынешний год будет непростым?

- Я считаю, на что точно не нужно надеяться, так это на то, что цены на нефть не будут колебаться, а жизнь станет дешевле. Не станет. Именно это нужно учесть при долгосрочном планировании. Прежде всего, это касается предпринимателей, которые должны очень внимательно смотреть, что происходит в мире при составлении своих бизнес-планов – когда делать инвестиции, когда закупать запасы, когда предпринимать определенные шаги. Во многом от этого будет зависеть и благополучие конечного потребителя.

- Нынешнее повышение цен на топливо заправщики Эстонии объясняют не ситуацией на Ближнем Востоке, а новыми законами, которые вступили в силу в начале года. Это нас так готовят к тому, что через несколько дней топливо станет еще дороже?

- И такое может быть. Дело в том, что у нас нет производителей топлива, у нас есть только продавцы, которые в свою очередь закупают его у Финляндии и Литвы. Там цены на продукт зависят от цен на сырье и колебания заметны сильнее. То, что мы видим на наших заправках – это реакция на закупочную цену или ответ на реакцию потребителя. Продавцы уверяют, что запасы топлива имеются на одну-две недели, после поступает новая партия по предложенной производителем цене.

- Понятно, что на повышение цен на нефть заправки реагируют четко и оперативно. А на снижение?