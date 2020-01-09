В Эстонии проживает 186 иностранцев, прибывших по миграционным программам ЕС

По данным регистра населения, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 117 граждан Сирии (годом раньше 167), 45 граждан Ирака (годом раньше 44), 18 граждан Йемена, 5 граждан Эритреи и один граждан Ливии — годом раньше граждан этих стран было соответственно 14, 3 и один.

Тем самым в Эстонии насчитывается в общей сложности 186 граждан иностранных государств, прибывших по миграционным программам ЕС. Граждан Ирландии, например, в Эстонии проживает по состоянию на 1 января этого года 199, а Австрии 189.

По состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии по данным регистра населения проживали 229 граждан иностранных государств, прибывших по миграционным программам ЕС.

В результате уточнения данных регистра населения число жителей Эстонии сократилось почти на 30 000 человек, около половины этих людей — иностранные граждане.

Если по состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии по данным регистра проживали 1 366 020 человек, то по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 1 337 039 человек. Таким образом, число внесенных в регистр населения жителей Эстонии сократилось на 28 981 человека.

Глава отдела демографических процедур Энель Пунгас пояснила, что снижение связано с уточнением данных регистра. Дело в том, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенных в регистр населения с точностью до местного самоуправления.