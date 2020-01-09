Чт, 9.01.2020
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  • Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец

Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец

Скриншот

ФОТО: Скриншот с видео

От этой картины становится страшно: маленькая девочка, которой на вид всего лет семь, идет по очень узкому уступу, окружающему жилой дом в Адехе, на острове Тенерифе. Это видео за последние дни распространяли многие испанские масс-медиа и пользователи соцсетей.

На видео видно, как она доходит до балкона, пытается перелезть на него, у нее это не получается, и она решает зайти с другой стороны и уже переходит на бег. Девочка, похоже, даже не подозревает об опасности. Балкон и уступ находятся на четвертом этаже дома на высоте около 20 метров.

Видео было записано туристкой из здания напротив. Сообщается, что девочка вылезла в окно, пока женщина, которая должна была за ней присматривать, находилась в душе.

Испанский портал новостей 20minutos утверждает, что отец девочки являет гражданином Эстонии и проживает на Канарских островах. Другой испанский источник, Antena3, пишет, что речь идет о финской семье туристов. 

Полиция уже расследует обстоятельства случившегося.

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