Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец

От этой картины становится страшно: маленькая девочка, которой на вид всего лет семь, идет по очень узкому уступу, окружающему жилой дом в Адехе, на острове Тенерифе. Это видео за последние дни распространяли многие испанские масс-медиа и пользователи соцсетей.
На видео видно, как она доходит до балкона, пытается перелезть на него, у нее это не получается, и она решает зайти с другой стороны и уже переходит на бег. Девочка, похоже, даже не подозревает об опасности. Балкон и уступ находятся на четвертом этаже дома на высоте около 20 метров.
Видео было записано туристкой из здания напротив. Сообщается, что девочка вылезла в окно, пока женщина, которая должна была за ней присматривать, находилась в душе.
Испанский портал новостей 20minutos утверждает, что отец девочки являет гражданином Эстонии и проживает на Канарских островах. Другой испанский источник, Antena3, пишет, что речь идет о финской семье туристов.
Полиция уже расследует обстоятельства случившегося.
This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ— Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) 6 January 2020