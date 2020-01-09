Жуткое видео: на Канарах ребенок бегает по карнизу на высоте четвертого этажа. Пресса сообщает, что отец ребенка - эстонец

На видео видно, как она доходит до балкона, пытается перелезть на него, у нее это не получается, и она решает зайти с другой стороны и уже переходит на бег. Девочка, похоже, даже не подозревает об опасности. Балкон и уступ находятся на четвертом этаже дома на высоте около 20 метров.