Численность проживающих в Эстонии граждан Украины превысила 10 000 человек

По данным регистра населения, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 10 400 граждан Украины. По состоянию на 1 января прошлого года граждан Украины насчитывалось 9771. Тем самым численность проживающих в Эстонии граждан Украины выросла за год на 629 человек, то есть на 6,4 процента.

По состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 435 граждан Нигерии, на 1 января 2019 года - 600, а на 1 января нынешнего года граждан Нигерии проживало 713, и за прошедший год численность проживающих в Эстонии граждан Нигерии выросла на 18,8 процента.