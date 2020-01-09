Российский солдат-срочник написал письмо родным убитых им сослуживцев

Фотография открытого письма, написанного Рамилем Шамсутдиновым от руки, опубликована на странице в социальной сети "В контакте" в четверг, 9 января, сообщает DW.

Срочник соболезнует семьям погибших и просит у них прощения. 25 января 2019 года в воинской частив Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата при смене караула, убил восемь военнослужащих, ранил двоих. Он был призван из Тюменской области летом этого же года.

Сейчас Рамиль Шамсутдинов сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг. "Но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", - отмечает Шамсутдинов.

По его словам, он хотел служить, но не ожидал, что попадет в такой ад. "Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и что сломал свою жизнь", - пишет Шамсутдинов.

Судебный процесс над Рамилем Шамсутдиновым начнется уже в январе. Как ранее рассказал адвокат солдата, он запросил особый порядок рассмотрения дела, который предусматривает признание вины. Кроме того, Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине, хотя сначала специальная комиссия Минобороны отрицала факт неуставных отношений в воинской части.