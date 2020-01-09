Фото: смотрите, какие разные квартиры продаются в таллиннских деревянных домах

Когда-то некоторые маклеры презрительно называли их деревяшками. Но сегодня большинство из столичных деревянных домов реновированы, а квартиры в них словно сошли со страниц глянцевых журналов об интерьере.
Каламая, Копли, Уус-Мааильм, Кассисаба - районы деревянной застройки. Есть деревянные дома и в центре города, жемчужины деревянной архитектуры украшают улицы и переулки Кадриорга. В реставрированных домах в большинстве случаев находятся квартиры со стильными интерьерами. Как они выглядят внутри, можно узнать, потратив немного времени на изучение портала недвижимости KV.EE.
Несмотря на то, что квартира всего лишь двухкомнатная, она занимает 111 квадратных метров на двух этажах отреставрированного деревянного дома. Высокие потолки, стильный ремонт, легкий изящный интерьер, собственный винный погреб и банный комплекс! О такой двухкомнатной квартире можно только мечтать! Цена - 187 000 евро.
Пятикомнатная квартира площадью 131,8 квадратных метров тоже находится на двух этажах в построенном в 1912 году доме. . Дизайн квартиры - брутальный, тяжеловатый, мужской. Сохранены оригинальные оконные рамы и двустворчатые двери, деревянные балки, дощатые полы, печь из красного кирпича, фрагменты бутовых стен в цокольном этаже. Цена - 264 000 евро.
Эту квартиру площадью 122,8 квадратных метров с легкостью можно назвать дворянскими апартаментами. Две роскошные печи являются настоящими жемчужинами в квартире, отреставрированной со вкусом и мастерством. Цена - 335 000 евро.