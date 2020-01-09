Чт, 9.01.2020
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  • Фото: смотрите, какие разные квартиры продаются в таллиннских деревянных домах

Фото: смотрите, какие разные квартиры продаются в таллиннских деревянных домах

ФОТО: KV.EE

Когда-то некоторые маклеры презрительно называли их деревяшками. Но сегодня большинство из столичных деревянных домов реновированы, а квартиры в них словно сошли со страниц глянцевых журналов об интерьере.

Каламая, Копли, Уус-Мааильм, Кассисаба - районы деревянной застройки. Есть деревянные дома и в центре города, жемчужины деревянной архитектуры украшают улицы и переулки Кадриорга. В реставрированных домах в большинстве случаев  находятся квартиры со стильными интерьерами. Как они выглядят внутри, можно узнать, потратив немного времени на изучение портала недвижимости KV.EE.

Двухкомнатная квартира на улице Поска в Кадриорге 

Квартира на улице Поска.

ФОТО: KV.EE

Несмотря на то, что квартира всего лишь двухкомнатная, она занимает 111 квадратных метров на двух этажах отреставрированного деревянного дома. Высокие потолки, стильный ремонт, легкий изящный интерьер, собственный винный погреб и банный комплекс! О такой двухкомнатной квартире можно только мечтать! Цена - 187 000 евро.

Пятикомнатная квартира на улице Сюда в центре

Квартира на улице Сюда.

ФОТО: KV.EE / Eduard Stogov

Пятикомнатная квартира площадью 131,8 квадратных метров тоже находится на двух этажах в построенном в 1912 году доме. . Дизайн квартиры - брутальный, тяжеловатый, мужской. Сохранены оригинальные оконные рамы и двустворчатые двери, деревянные балки, дощатые полы, печь из красного кирпича, фрагменты бутовых стен в цокольном этаже. Цена - 264 000 евро.

Четырехкомнатная квартира на улице Татари в центре

Четырехкомнатная квартира на улице Татари.

ФОТО: KV.EE

Эту квартиру площадью 122,8 квадратных метров с легкостью можно назвать дворянскими апартаментами. Две роскошные печи являются настоящими жемчужинами в квартире, отреставрированной со вкусом и мастерством. Цена - 335 000 евро.

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