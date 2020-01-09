Эстонские военнослужащие перебрались из Ирака в Кувейт

В среду в Кувейт вместе со штабом операции Inherent Resolve прибыл командующий эстонским контингентом в Ираке полковник Тыну Мийл, который служит в операционном штабе старшим штабным офицером, после прибытия инструкторской команды в Кувейт переведены все семеро несущих службу в Ираке эстонских военнослужащих, сообщил главный штаб Сил обороны.

Силы обороны Эстонии в Ираке участвуют в проходящей под руководством США международной военной операции Inherent Resolve, где их представляют инструкторская команда из шести человек и один старший офицер в международной военно-стратегической команде, консультирующей министерства и силы безопасности Ирака.