Антарктическая экспедиция лавирует среди айсбергов, пытаясь избежать столкновения

Именно поэтому кругом повсюду плавают айсберги. Ледовые вахтенные по сменам дежурят на палубе, идет холодный дождь, температура воздуха 1-2 градуса. На радаре видны лишь айсберги покрупнее. Те, что помельче, все равно слишком велики для нашего суденышка. Глыбы льда виднеются над поверхностью воды и по большей части под ней скрыты, они появляются в последний момент на пути яхты без предупреждения.

Когда кто-то из нас спросил, что в случае столкновения станет с судном и айсбергом, наш ледовый капитан Яанус Ханнес лаконично ответил: то же, что станет с автомобилем, который врежется в бетонную стену.

Но айсберги мощны и прекрасны, оттенки синего уже играют, хоть и нет солнца. Баловство китов потихоньку становится привычной картиной.

Мы вошли в живописный Портал-пойнт в заливе Шарлотты, чтобы впервые сойти на берег, но мотор резиновой лодки отказался заводиться. Лодку мы проверяли в Ушуайе, но техника умеет подвести в нужный момент.

Мы долго этим занимались, фотографировали виды, от которых захватывало дух, и длинной деревянной удочкой отталкивали глыбы льда, подплывшие слишком близко. Когда, наконец, мы решили идти дальше, стоявший рядом с нами айсберг с грохотом раскололся пополам. Не хотелось бы попасть под волну от него на резиновой лодке. Т.е. никогда не знаешь, как кстати иной раз может оказаться какая-то неприятность вроде неработающего мотора.

Я обнаружила одну личную связь с заливом Шарлотты. В 1957 году здесь был вынужден остановиться известный полярный исследователь и художник Уолли Херберт. По окончании экспедиции его команду должно было подобрать британское исследовательское судно «Шэклтон». Но случилось так, что до этой встречи судно столкнулось с айсбергом и было вынуждено вернуться на Фолкленды. Шестеро мужчин три месяца сидели в неизвестности в заливе Шарлотты и ждали, запасы пищи подходили к концу.

В конце концов, судно прибыло. Уолли Херберт (1934-2007) – легенда сам по себе, он провел в полярных зонах в общей сложности 15 лет. У Уолли есть дочь Кэри (род. в 1970), которая провела свое детство вместе с родителями среди инуитов в полярных зонах и первым языком которой стал именно инуитский диалект. Кэри стала писателем, фотографом и телеведущей, рассказывающей о заполярье и полярной истории. Когда мой муж Тийт путешествовал на Северный полюс, одним из его гидов была именно Кэри, и у нас сохранилась дружеская переписка с ней. Сама я писала в журнале Go Reisiajakiri о книге Кэри, посвященной женам полярных исследователей, ждавшим своих мужей дома.

Так что этой записью в судовом журнале мы приветствуем всех супругов, возлюбленных и других близких полярных исследователей, которые ждут их домой.

Марис Пруули,