Новая жертва: скандал с листерией обанкротил еще одну фирму по производству рыбы

Вынашивавший грандиозные планы производитель рыбы OCM Seafood OÜ в начале января подал в суд заявление о банкротстве. Причиной стал охвативший Эстонию скандал вокруг листерии, который лишил потребителей доверия к рыбопродуктам и привел к аннулированию заказов, пишет Postimees.
Обычный человек, вероятно, ничего не слышал о рыбном производстве на улице Леста в Таллине, в отличие, например, от компании M.V.Wool, чья продукция продается на прилавках каждого крупного магазина. Направление OCM Seafood было другим: они импортировали лосося и форель из Норвегии, обрабатывали их в Таллинне и перепродавали в Германию, Францию и Испанию. Немного работы делалось также по заказу для внутреннего рынка. Ассортимент продукции включал в себя как обычное филе, так и рыбу холодного копчения и соленую рыбу.
Если посмотреть на годовые отчеты OCM Seafood, открывается довольно плачевная картина. В позапрошлом году оборот составил 60 000 евро, а убыток - более 330 000 евро. В то же время, с точки зрения производительности, причина почти не существующего оборота заключалась в том, что в тот год компания отремонтировала весь завод и приобрела новое оборудование. Согласно годовому отчету, на это ушло более миллиона евро. «Если вы начнете бизнес, вы не будете сразу генерировать оборот в миллион евро, не так ли?», - сказал Дмитрий Нестеренко, глава и владелец OCM.
Таким образом, только в 2019 году бизнес пошел всерьез. Хотя отчет еще не опубликован, декларации по доходу с оборота, представленные Налоговому департаменту, показывают, что оборот за три квартала составил более миллиона евро. Количество сотрудников увеличилось почти вдвое и достигло 40 человек. Все указывало на то, что компания работает и планирует амбициозную экспансию на зарубежные рынки.
Европейские клиенты испугались
И вот теперь фирма объявляет о банкротстве. В заявлении, поданном в суд, говорится, что с затруднениями OCM столкнулась летом 2019 года, когда в Эстонии разразился скандал с листерией. Фактически, первый удар был нанесен еще в марте, когда Ветеринарный департамент Дании связал рыбу холодного копчения производства M.V.Wooli с двумя смертельными случаями. Скандал вернулся на родину в сентябре: тогда передача Pealtnägija рассказала историю о том, что бактерия листерии в продукции M.V.Wool заразила девять человек в Эстонии, двое из которых погибли.
«Это привело к резкому падению заказов и потере доверия к продуктам компании», - признал совет директоров OCM Seafood во главе с Нестеренко.
В ответ на запрос Postimees Нестеренко ответил, что банкротное заявление не обусловлено скандалом напрямую. Что именно произошло, он не сказал. Тем не менее, предприниматель признал, что скандал нанес сильный удар по всей рыбной отрасли Эстонии.
«Потенциальные клиенты по всей Европе потеряли доверие к нам. Они начали предъявлять чрезмерные требования по покрытию рисков», - сказал он. Другими словами, европейские покупатели начали опасаться, что рыба от OCM также может быть заражена листерией или другими болезнями. Чтобы уменьшить риски, клиенты требовали крупный залог. Поскольку начинающей компании было негде его взять, пришлось паковать вещи.
Завод в Какумяэ в настоящее время закрыт, и все сотрудники будут уволены. «Сотрудникам заплатят по обычной схеме, то есть за три месяца», - пообещал Нестеренко. Он не захотел говорить о долгах и активах компании. Согласно информации, представленной в суд, компания должна кредиторам 1,9 миллиона евро. Собственное имущество компании оценивается примерно в 900 000 евро.
Давний руководитель Эстонского рыбного союза Валдур Ноормяги также хорошо знает эту историю. «Мне очень жаль это предприятие», - признал Ноормяги. Он припомнил, что прошлым летом они вместе с OCM посещали европейские рыбные ярмарки, где компания и ее продукция добились успеха. «Затем разразился скандал с листерией, и клиенты начали по-тихому расторгать свои контракты или требовать залог, что оказалось для эстонской компании выше сил», - вспоминает глава рыбного союза.
Ноормяги признал, что скандал c листерией, разразившийся прошлой весной, нанес большой урон рыболовной промышленности Эстонии. «Не стоит думать, что эта информация распространяется только в нашем маленьком пруду. Скандал с листерией хорошо известен за рубежом и среди наших партнеров. Они внимательно следят за ним и делают собственные выводы», - сказал он. Из-за жесткой конкуренции на европейском рыбном рынке клиенты склонны отказываться от эстонской рыбы и выбирать новых партнеров из Польши или других стран.
Расхлебывать предстоит несколько лет
Тот факт, что из Эстонии поступали очень запутанные и противоречивые сообщения, только вывел из себя иностранных клиентов. «С одной стороны говорилось, что завод [M.V.Wool] отравляет людей, с другой стороны поступил сигнал, что все в порядке и завод будет продолжать работать. Кроме того, мы не могли понять ни черта о приципе нулевой толерантности, утвержденном нашим Ветеринарно-пищевым департаментом для одного предприятия. Такого нигде нет. Везде все подчиняются общему закону ЕС о контролю продуктов питания», - объяснил Ноормяги.
В целом репутация рыбной отрасли Эстонии сильно упала. Пострадали не только M.V.Wool и OCM Seafood, но и многие другие производители, партнеры которых сократили или отменили заказы. По словам Ноормяги, даже внутренний рынок стал очень уязвимым: потребители стали покупать меньше красной рыбы.
«Я полагаю, что мы продолжим испытывать последствия скандала с листерией в течение следующих двух-трех лет. Не самая красивая картина», - сказал он.