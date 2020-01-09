Новая жертва: скандал с листерией обанкротил еще одну фирму по производству рыбы

Обычный человек, вероятно, ничего не слышал о рыбном производстве на улице Леста в Таллине, в отличие, например, от компании M.V.Wool, чья продукция продается на прилавках каждого крупного магазина. Направление OCM Seafood было другим: они импортировали лосося и форель из Норвегии, обрабатывали их в Таллинне и перепродавали в Германию, Францию и Испанию. Немного работы делалось также по заказу для внутреннего рынка. Ассортимент продукции включал в себя как обычное филе, так и рыбу холодного копчения и соленую рыбу.

Если посмотреть на годовые отчеты OCM Seafood, открывается довольно плачевная картина. В позапрошлом году оборот составил 60 000 евро, а убыток - более 330 000 евро. В то же время, с точки зрения производительности, причина почти не существующего оборота заключалась в том, что в тот год компания отремонтировала весь завод и приобрела новое оборудование. Согласно годовому отчету, на это ушло более миллиона евро. «Если вы начнете бизнес, вы не будете сразу генерировать оборот в миллион евро, не так ли?», - сказал Дмитрий Нестеренко, глава и владелец OCM.

Таким образом, только в 2019 году бизнес пошел всерьез. Хотя отчет еще не опубликован, декларации по доходу с оборота, представленные Налоговому департаменту, показывают, что оборот за три квартала составил более миллиона евро. Количество сотрудников увеличилось почти вдвое и достигло 40 человек. Все указывало на то, что компания работает и планирует амбициозную экспансию на зарубежные рынки.

Европейские клиенты испугались

И вот теперь фирма объявляет о банкротстве. В заявлении, поданном в суд, говорится, что с затруднениями OCM столкнулась летом 2019 года, когда в Эстонии разразился скандал с листерией. Фактически, первый удар был нанесен еще в марте, когда Ветеринарный департамент Дании связал рыбу холодного копчения производства M.V.Wooli с двумя смертельными случаями. Скандал вернулся на родину в сентябре: тогда передача Pealtnägija рассказала историю о том, что бактерия листерии в продукции M.V.Wool заразила девять человек в Эстонии, двое из которых погибли.

«Это привело к резкому падению заказов и потере доверия к продуктам компании», - признал совет директоров OCM Seafood во главе с Нестеренко.

В ответ на запрос Postimees Нестеренко ответил, что банкротное заявление не обусловлено скандалом напрямую. Что именно произошло, он не сказал. Тем не менее, предприниматель признал, что скандал нанес сильный удар по всей рыбной отрасли Эстонии.