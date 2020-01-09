Россия и Эстония неудачно начали биатлонный год

Эстонская четверка выступила в составе Йоханны Талихярм, Грете Гайм, Туули Тоомингас и Регины Оя. Как сообщил главны тренер сборной страны Индрек Тобрелутс, перед стартом немецкого этапа сборную поразил кишечный вирус, поэтому на особо отличные результаты нашим девушкам рассчитывать в Оберхофе не приходилось. Однако в этом году поклонники эстонского биатлона привыкли к попаданию на высокие, по нашим эстонским меркам, места и сегодняшнюю гонку, даже несмотря на проблемы со здоровьем удачной никак не назовешь. Талихярм и Тоомингас стали единственными, кто отобрался в пасьют, финишировав на 57-м и 58-х местах, Регина Оя заняла 63-е место, Грете Гайм только 95-я из ста участниц.