Будущее Харьюмаа - за трамвайными маршрутами? Четверть автомобилистов готова пересесть на трамваи

Чтобы передвигаться между Таллинном и соседними с ним волостями можно было быстрее, удобнее и безопаснее, необходимо строительство новых трамвайных линий, а также более эффективное использование железных дорог, убедительно доказывает проведенное в конце прошлого года исследование, пишет Postimees.
Руководитель проекта по анализу осуществимости и рентабельности легкорельсового транспорта в Таллинне и Харьюском уезде Ханнес Лутс вчера представил в Министерстве экономики и инфраструктуры результаты анализа, который показал, что развитие трамвайных и железнодорожных перевозок - лучший способ снизить зависимость людей от автомобилей и сделать вклад в создание более дружелюбной по отношению к человеку дорожной среды.
«К сожалению, транспорт во всей Европе является единственным сектором, в котором в последние десятилетия наблюдается значительный рост выбросов углерода. Одной из мер борьбы с этим, несомненно, может стать развитие привлекательного легкорельсового транспорта», - сказал Лутс.
Он объяснил, что исследование охватывает три основных сценария, основанных на плане развития мобильности Таллинна, из которого взяты некоторые данные.
Первый сценарий «Продолжим все по-старому» означает, что автомобильных дорог строится все больше, а общественный транспорт не получает значительного развития.
Второй вариант называется "Таллинн+": в соответствии с ним будет развиваться общественный транспорт, но в то же время будет продолжено строительство дорог. «Это, очевидно, дороже, чем третий вариант, или "Tallinn ++", согласно которому акцент делается больше не на развитии автомагистралей, а на развитии и поддержке общественного транспорта», - сказал Лутс.
Он отметил, что анализ, безусловно, не дает ответа на вопрос о том, следует ли отдавать предпочтение платному или бесплатному общественному транспорту. Во-первых, модель, использованная в анализе, была слишком чувствительной, чтобы дать ответ на этот вопрос. Во-вторых, это в первую очередь вопрос политического выбора.
Четверть автомобилистов - на трамваи
Лутс объяснил, что важным показателем в исследовании является то, сколько пользователей автомобилей захотят пересесть на трамвай вместо машины, если будет построена новая трамвайная линия. В непосредственной близости от новых трамвайных линий в лучшем случае на это согласятся 23 процента людей.
По словам Лутса, самым важным выводом исследования является то, что наиболее социально-экономически выгодным сценарием был «Таллинн ++», то есть строительство новых трамвайных линий при отказе от планирования ориентированного на автомобили городского центра.
«Это означает, что меры по поддержке общественного транспорта очень важны. Мы можем построить трамвайные пути, но это бесполезно, если это не поддерживается налоговой политикой, планированием. Пешеход должен иметь легкий доступ к трамвайной остановке», - пояснил Лутс.
Из общественного транспорта именно трамвай оказался самым прибыльным, прежде всего потому, что, хотя строительство трамвайных дорог явно дороже, чем у любого другого общественного транспорта, использование трамвая обходится значительно дешевле, ведь электричество дешевле биогаза.
Центр Таллинна находися в Кристийне
Анализ показал, что, в свою очередь, железнодорожная линия более прибыльна, чем трамвайная линия.
«Самое интересное, что наиболее выгодным оказалось интенсивное использование существующей железной дороги. Например, на лиии Балтийский вокзал - Вессе или Балтийский вокзал - Юлемисте. У нас есть железная дорога, но она мало используется. Таллиннская железная дорога - самый быстрый транспортный канал, который у нас вообще есть. Он имеет среднюю скорость 40 километров в час. Конечно, другие железнодорожные линии имеют такой же потенциал. Например, в направлении Пяэскюла без каких-либо исследований можно сказать, что движение поездов по-прежнему значительно увеличивается. Роль поезда возросла бы еще больше, если бы у нас была единая система билетов», - сказал Лутс.
Согласно опросу, наиболее потенциально эффективной оказалась железная дорога от Балтийского вокзала до железнодорожной станции Вессе. Второе место занял трамвайный маршрут по Лаагна-теэ, а третье - трамвай Мустамяэ - Ыйсмяэ. Далее следовали трамвайный маршрут вдоль улицы Сыле, трамвайная линия Ыйсмяэ-Табасалу и линия в Виймси.
«Возможно, несколько неожиданным стал маршрут по улице Сыле: из Пыхья-Таллинна от трамвайной остановки "Малева" по улице Сыле до района Кристийне. Если говорить о создании транспортной сети, важно подчеркнуть роль района Кристийне. Это естественное месторасположение общественного транспортного узла, и, поскольку там проходит железная дорога с высоким потенциалом, ясно, что в Кристийне нужен такой общий терминал, где была бы остановка поезда и собирался бы весь остальной общественный транспорт. Согласно нашей модели, это точка с самой высокой плотностью использования во всем Таллинне», - сказал Лутс.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас признал, что будущее и потенциал трамвайного движения Большого Таллинна ранее не подвергались столь тщательному анализу. «Тепрь имеется очень хороший базовый документ, который наши самоуправления и министерство могут учитывать при планировании инвестиций», - сказал Аас. Однако он признал, что не может согласиться со всеми заявлениями, сделанными в итоговом рапорте.
«Прежде всего, со статистикой насчет того, что использование общественного транспорта сокращается. Это полностью зависит от того, какую статистику использовать. Но, безусловно, цель каждого города - сократить количество парковок и увеличить количество пользователей общественного транспорта. И, конечно же, эта работа делалась для того, чтобы увеличить количество пользователей общественного транспорта», - сказал Аас.
Как министр, так и мэр Таллинна Михаил Кылварт сочли, что исследование, стоимость которого составляет 120 000 евро, дает необходимые знания, но предложенные там решения не будут реализованы немедленно - скорее анализ будет продолжен.