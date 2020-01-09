Будущее Харьюмаа - за трамвайными маршрутами? Четверть автомобилистов готова пересесть на трамваи

Руководитель проекта по анализу осуществимости и рентабельности легкорельсового транспорта в Таллинне и Харьюском уезде Ханнес Лутс вчера представил в Министерстве экономики и инфраструктуры результаты анализа, который показал, что развитие трамвайных и железнодорожных перевозок - лучший способ снизить зависимость людей от автомобилей и сделать вклад в создание более дружелюбной по отношению к человеку дорожной среды.

«К сожалению, транспорт во всей Европе является единственным сектором, в котором в последние десятилетия наблюдается значительный рост выбросов углерода. Одной из мер борьбы с этим, несомненно, может стать развитие привлекательного легкорельсового транспорта», - сказал Лутс.

Он объяснил, что исследование охватывает три основных сценария, основанных на плане развития мобильности Таллинна, из которого взяты некоторые данные.

Первый сценарий «Продолжим все по-старому» означает, что автомобильных дорог строится все больше, а общественный транспорт не получает значительного развития.

Второй вариант называется "Таллинн+": в соответствии с ним будет развиваться общественный транспорт, но в то же время будет продолжено строительство дорог. «Это, очевидно, дороже, чем третий вариант, или "Tallinn ++", согласно которому акцент делается больше не на развитии автомагистралей, а на развитии и поддержке общественного транспорта», - сказал Лутс.

Он отметил, что анализ, безусловно, не дает ответа на вопрос о том, следует ли отдавать предпочтение платному или бесплатному общественному транспорту. Во-первых, модель, использованная в анализе, была слишком чувствительной, чтобы дать ответ на этот вопрос. Во-вторых, это в первую очередь вопрос политического выбора.

Четверть автомобилистов - на трамваи

Лутс объяснил, что важным показателем в исследовании является то, сколько пользователей автомобилей захотят пересесть на трамвай вместо машины, если будет построена новая трамвайная линия. В непосредственной близости от новых трамвайных линий в лучшем случае на это согласятся 23 процента людей.

По словам Лутса, самым важным выводом исследования является то, что наиболее социально-экономически выгодным сценарием был «Таллинн ++», то есть строительство новых трамвайных линий при отказе от планирования ориентированного на автомобили городского центра.

«Это означает, что меры по поддержке общественного транспорта очень важны. Мы можем построить трамвайные пути, но это бесполезно, если это не поддерживается налоговой политикой, планированием. Пешеход должен иметь легкий доступ к трамвайной остановке», - пояснил Лутс.

Из общественного транспорта именно трамвай оказался самым прибыльным, прежде всего потому, что, хотя строительство трамвайных дорог явно дороже, чем у любого другого общественного транспорта, использование трамвая обходится значительно дешевле, ведь электричество дешевле биогаза.

Центр Таллинна находися в Кристийне

Анализ показал, что, в свою очередь, железнодорожная линия более прибыльна, чем трамвайная линия.