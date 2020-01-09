Вот это удача! Девушка из Эстонии выиграла рекордную сумму в интернет-казино

Победительница играла в игру Hall of Gods. Точная сумма выигрыша - 3 687 073,85 евро. Ставка была всего 20 центов.

Аллар Леванди, глава Paf.com в Эстонии, выразил надежду, что эта победа разрушит миф о том, что для больших побед нужно играть по-крупному.

"Билет" стомостью всего в 20 центов принес крупнейшую в Эстонии победу в азартной игре, а у победителя, который играл с нами более пяти лет, очень умеренные игровые привычки", - рассказал он.

Новоиспеченная миллионерша сказала представителю Paf, что потеряла дар речи, когда узнала о победе. «Мне пришлось несколько раз посмотреть на экран, чтобы убедиться», - сказала она.

Девушка призналась, что пока не знает, что будет делать с деньгами. "Есть мысли купить новую машину, но в целом в плане использования выигрыша у меня нет никакого плана, поскольку я не могла и представить себе такое счастье", - сказала она.

Победитель заберет всю сумму целиком. Выигрыш не облагается налогом.