Американцев попросили найти Иран на карте мира: некоторые предлагали даже Эстонию!

Опрос проводился Morning Consult в сотрудничестве с изданием политических новостей Politico 4-5 января, в то время, когда напряженность в отношениях между США и Ираном достигла своего пика.

В опросе приняли участие 1995 гражданин США, 49 процентов из которых сказали, что много слышали о конфликте между США и Ираном. В то же время найти Иран на карте смогли 23 процента. Респондентов просили показать местонахождение Ирана на карте с указанием контуров стран, но без их названий.

Большинство давало ответ наобум. При этом многие указывали на ближневосточный регион или хотя бы на Южную Европу, но некоторые предложили в качестве ответа даже Эстонию и Финляндию. Были и вовсе те, кто считал, что Иран находится на территории США.