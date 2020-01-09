Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 24-летнего мужчины

В последний раз Райниса видели около 9 часов утра в районе Мериметса, но он ушел оттуда, не сообщив никакой информации о своем пункте назначения. Молодой человек может находиться в центре города.

24-летний Райнис - брюнет среднего телосложения и роста. На момент исчезновения он был одет в темную пуховую куртку и белую блузу с надписью «Fuck».

Полиция просит всех, кто видел Райниса или у кого есть информация о его местонахождении, связаться с полицией по номеру 112.