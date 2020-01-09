Чт, 9.01.2020
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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 24-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 24-летнего мужчины
Ему может грозить опасность

Полиция просит помощи в поисках 24-летнего Райниса

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске 24-летнего Райниса, который пропал в Таллинне. Есть основания считать, что без посторонней помощи жизнь молодого человека может быть в опасности, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Кристьян Лукк.

В последний раз Райниса видели около 9 часов утра в районе Мериметса, но он ушел оттуда, не сообщив никакой информации о своем пункте назначения. Молодой человек может находиться в центре города.

24-летний Райнис - брюнет среднего телосложения и роста. На момент исчезновения он был одет в темную пуховую куртку и белую блузу с надписью «Fuck».

Полиция просит всех, кто видел Райниса или у кого есть информация о его местонахождении, связаться с полицией по номеру 112.

Полиция просит помощи в поисках 24-летнего Райниса

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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