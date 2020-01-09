Портал: на всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружен китайский пиратский софт

По его данным, фирменный софт Samsung регулярно связывается с расположенными на территории КНР серверами и, возможно, отправляет на них пользовательские данные.

«Брешь» в прошивках гаджетов Samsung обнаружил пользователь ресурса Reddit под псевдонимом Kchaxcer. Его тема, описывающая возникшую угрозу безопасности пользовательской информации, всего за сутки с момента создания набрала около 3000 комментариев.

Kchaxcer сообщает, что в прошивках Samsung есть программное обеспечение китайской компании Qihoo 360, встроенное в Device Care – фирменную утилиту Samsung, в cвою очередь встроенную в оболочку One UI, которую Samsung устанавливает на свои современные смартфоны. Приложение включает функции оптимизации устройства, удаления временных и мусорных файлов, а также сканирования на вирусы и другое вредоносное ПО.

Samsung практически моментально отреагировала на публикацию в Reddit. Ее представители подтвердили факт наличия программного обеспечения Qihoo 360 в составе Device Care. В то же время Samsung никак не прокомментировала тот факт, что по причине наличия кода, принадлежащего Qihoo 360, в Device Care, приложение регулярно связывается с китайскими серверами.

Представитель Samsung прокомментировал по просьбе Postimees, что за удаление ненужных файлов и сканирование отвечает собственная функция Samsung - Device Care, а не какое-либо другое программное обеспечение.

«Со стороны Qihoo 360 Technology Co существует только каталог, который позволят программному обеспечению Samsung выяснить, какой файл подходит для удаления», - сказал представитель Samsung.