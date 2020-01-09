Президент США Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует в конце января посетить Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщило инфоагентство АР.
В прошлом году Трамп отменил свое участие из-за рекордного по продолжительности шатдауна — остановки работы правительственных учреждений.
В состав делегации США войдут министры финансов, торговли, труда и транспорта и торговый представитель США. Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в состав делегации.
Появление Трампа в Давосе станет первым на мировой арене с тех пор, как глава США санкционировал военный удар по иранскому командующему Касему Сулеймани, убийство которого усилило напряженность на Ближнем Востоке.