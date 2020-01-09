Президент США Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

В прошлом году Трамп отменил свое участие из-за рекордного по продолжительности шатдауна — остановки работы правительственных учреждений.

В состав делегации США войдут министры финансов, торговли, труда и транспорта и торговый представитель США. Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в состав делегации.