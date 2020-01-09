Американские СМИ: Иран случайно сбил украинский «боинг» советской зенитной ракетой

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на журнал Newsweek, который в свою очередь опубликовал эту информацию со ссылкой на источники в Пентагоне и разведслужбах США и Ирака.