Американские СМИ: Иран случайно сбил украинский «боинг» советской зенитной ракетой

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на журнал Newsweek, который в свою очередь опубликовал эту информацию со ссылкой на источники в Пентагоне и разведслужбах США и Ирака.
Источники издания в Пентагоне и разведке США считают, что ракета была выпущена случайно.
CBS News сообщает, что, по мнению американских чиновников, украинский «боинг» сбит иранскими средствами ПВО. США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК «Тор», после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на многочисленные источники, что власти США все больше считают, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. Эта версия основана на анализе данных спутников, радаров и электронных данных, которые собирают американские разведчики. Версию крушения самолета из-за иранской ракеты также высказали источники Associated Press.