Юношеский чемпионат Европы по футболу пройдет в семи городах Эстонии

Как сообщет официальный сайт Эстонского футбольного союза, чемпионат Европы кроме Таллинна примут Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Отепя, Раквере и Выру.
Семь городов примут групповой раунд Чемпионата Европы, в котором разбитые на четыре группы 16 команд определят участников 1/4 финала.
Четвертьфиналы пройдут в Отепя, Тарту, Раквере и на "А Ле Кок Арена". Полуфиналы примут стадионы "Кадриорг" и "А. Ле Кок Арена". Финал - 6 июня на "А Ле Кок Арене".
Сборная Эстонии сыграет свои матчи в Таллинне на "А Ле Кок Арене" и "Кадриорге", также в Хаапсалу.
Чемпионат Европы для юношей не старше 17 лет пройдет с 21 мая по шестое июня. Жеребьевка отборочных групп пройдет в Таллинне в апреле 2020 года.