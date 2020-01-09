Чт, 9.01.2020
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Юношеский чемпионат Европы по футболу пройдет в семи городах Эстонии

Сборная Эстонии U17

ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit / Facebook

Как сообщет официальный сайт Эстонского футбольного союза, чемпионат Европы кроме Таллинна примут Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Отепя, Раквере и Выру.

Семь городов примут групповой раунд Чемпионата Европы, в котором разбитые на четыре группы 16 команд определят участников 1/4 финала.

Четвертьфиналы пройдут в Отепя, Тарту, Раквере и на "А Ле Кок Арена". Полуфиналы примут стадионы "Кадриорг" и "А. Ле Кок Арена". Финал - 6 июня на "А Ле Кок Арене".

Сборная Эстонии сыграет свои матчи в Таллинне на "А Ле Кок Арене" и "Кадриорге", также в Хаапсалу.

Чемпионат Европы для юношей не старше 17 лет пройдет с 21 мая по шестое июня. Жеребьевка отборочных групп пройдет в Таллинне в апреле 2020 года.

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