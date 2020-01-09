Названы лучшие спортсмены Нарвы: победили боксер и гимнастка, а больше всего наград у кикбоксеров

Лучшая спортсменка города теперь сосредоточится на учебе

“В этом году нам 20, - рассказала тренер Надежда Захаренкова о своей воспитаннице, признанной лучшей спортсменкой Нарвы. - К сожалению, художественная гимнастика - это очень молодой вид спорта, двадцатилетних гимнасток очень мало даже на мировом уровне, поэтому я очень рада за Василину, что в 20 она может так выступать. Сегодня художественная гимнастика очень усложнилась, нужна виртуозность. В групповых соревнованиях Василина была не только капитаном, она тащила всю сложность этого спорта”.

Сама Василина Куксова после Чемпионата мира, который в этом году прошел в Баку, сделала паузу - перестала выступать и сосредоточилась на том, чтобы закончить школу.

Лучшая спортсменка Нарвы 2019 года гимнастка Василина Куксова и ее тренер Надежда Захаренкова. ФОТО: Николай Андреев

“Дальше нужно думать, куда поступать. Этого я еще не знаю - у меня очень много интересов, все они очень разные, и нужно будет сейчас выбирать”, - поделилась планами лучшая спортсменка года.

В этой номинации второе место заняла стрелок Анжела Воронова, в третье - сумоистка Дарья Токманцева.

Тренет Иван Новицкий и две сумоистки - Дарья Токманцева (слева на фото) и Анастасия Сазонова. ФОТО: Николай Андреев

Все победители в номинации “Лучший спортсмен” на награждении отсутствовали, поскольку были или на учебе или на соревнованиях. Лучшим спортсменом года в Нарве жюри признало боксера Павла Каманина. За Павла награду получал его младший брат - тоже успешный боксер, как и третий брат в семье Каманиных. Второе место в номинации “Лучший спортсмен” занял пловец Иван Щеглов, третье - Михаил Куштейн, который занимается академической греблей.

Жюри не смогло выбрать одного победителя

Отдельно наградили молодых спортсменов. Среди девушек лучшей была признана стрелок Александра Моисеева. А среди юношей жюри не смогло выбрать победителя и награду разделили два чемпиона Европы по кикбоксингу, которые тренируются у Сергея Тимофеева - Андрес Ойтсар и Илья Скольнов.

Илья и Андрес рассказали, что сами они не стремятся выяснить между собой, кто же всё-таки лучший. К тому же они выступают в разных возрастных и весовых категориях.

“Такой конкуренции нет, и вражды тоже нет, - рассказал Илья Скольнов. - Только дружба”.

“В этом году я перехожу во взрослый спорт, в прошлом я был еще юниором, - рассказал Андрес Ойтсар. - Дальше продолжу выступать среди взрослых”.

Тренер ребят Сергей Тимофеев стал лучшим нарвским тренером 2019 года. После того, как на Чемпионате Европы трое воспитанников Сергея стали чемпионами, а двое - вице-чемпионами, у тренера большие планы и на 2020 год:

“Первый турнир у нас будет юниорский - в Сербии будет Чемпионат мира по кикбоксингу. Второй турнир будет среди взрослых в октябре в Турции. От нашего клуба поедут Даниил Гайдук и Андрес Ойтсар. И еще будет один турнир в начале сентября в Тайланде - это турнир по тайскому боксу”.

Лучшей командой Нарвы предсказуемо стал футбольный “Транс” - победитель Кубка Эстонии прошедшего года.

Обладатель целой коллекции золотых медалей в плавании Демид Солодов (в центре) и фехтовальщики в инвалидных колясках братья Дмитрий и Валентин Красиковы. ФОТО: Николай Андреев